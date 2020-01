PGA und SAG Awards 2020: "1917" und "Parasite" die großen Gewinner

Hollywoods Award-Saison ist in vollem Gange – und der Höhepunkt, die 92. Oscar-Verleihung, rückt immer näher. Am Wochenende vergaben die Screen Actors Guild und die Producers Guild Association ihre Preise und lieferten damit neue Hinweise, wer im Rennen um die Oscars 2020 die Nase vorn haben könnte.

Bei den Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) 2020 sorgte "Parasite" für die Überraschung des Abends. Die Tragikkomödie mit Thriller-Elementen des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho erhielt die Auszeichnung für die herausragendste Performance einer Spielfilm-Besetzung. Es ist das erste Mal, dass ein fremdsprachiger Film in dieser Kategorie gewonnen hat, berichtet Deadline.

Ein gutes Zeichen für die kommenden Oscars? Schließlich ist "Parasite" gleich für sechs Academy Awards nominiert – unter anderem in der Königskategorie "Bester Film" und der wichtigen Sparte "Beste Regie".

"1917" triumphiert bei PGA Awards

Empfehlungen des Autors: Primetime "1917"-Kritik: Der Schrecken des Krieges ist zum Greifen nah

Filmemacher Sam Mendes und sein Weltkriegsdrama "1917" gehen ebenfalls als heiße Kandidaten in beiden Oscar-Kategorien ins Rennen. Mendes' Film konnte bereits zwei Golden Globes für sich verbuchen und zählte auch bei den Producers Guild Association Awards (PGA Awards) am Wochenende zu den großen Gewinnern: "1917" erhielt den Preis in der Top-Kategorie "Bester Film".

Collider betont, dass die Gewinner der Hauptkategorie bei den PGA Awards und den Oscars in der Regel übereinstimmen. Es sei bislang nur zweimal vorgekommen, dass sich die Juroren der zwei Verleihungen in puncto "Bester Film" nicht einig waren.

Überhaupt darf sich "1917" gute Chancen bei den Oscars 2020 ausrechnen: Das Drama ist satte zehnmal nominiert. Wer bei der Award-Verleihung tatsächlich jubeln darf, erfahren wir dann am 10. Februar. Auf unserer Übersichtsseite findest Du alle Nominierungen aufgelistet.