"Phantastische Tierwesen 3": Wird Mads Mikkelsen zu Grindelwald?

Wer wird Johnny Depp in "Phantastische Tierwesen 3" als Grindelwald ersetzen? Warner Bros. sucht gerade händeringend nach einem Nachfolger – und könnte schneller als erwartet fündig werden. "Hannibal"-Star Mads Mikkelsen soll das Erbe von Johnny Depp antreten.

Der dänische Schauspieler steht ganz oben auf der Wunschliste von Regisseur David Yates, wie Deadline berichtet. Mehr noch: Es sollen sogar bereits erste Gespräche zwischen allen Beteiligten stattfinden.

Mads Mikkelsen ist definitiv keine schlechte Wahl. In den vergangenen Jahren hat der Däne mehrfach seine Wandelbarkeit zur Schau gestellt und bewiesen, dass er in allen Genres zu Hause ist. Ob als naiver Pfarrer Ivan in "Adams Äpfel", als stummer Krieger Einauge in "Walhalla Rising", als Psychiater Dr. Hannibal Lecter mit Vorliebe für besonders exquisites Fleisch oder als Widersacher von James Bond: Mads Mikkelsen kann alles spielen!

Neuer Grindelwald gesucht!

Warner scheint bemüht, schnell einen adäquaten Ersatz zu finden, damit es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. Die Dreharbeiten laufen bereits seit einigen Monaten, dennoch wurde der Kinostart von "Phantastische Tierwesen 3" von November 2021 auf Sommer 2022 verschoben. Das dürfte dem Filmstudio einen entsprechenden Puffer geben, einen Nachfolger für Johnny Depp zu finden und eine erneute Verschiebung zu vermeiden.

Johnny Depp steigt aus "Phantastische Tierwesen 3" aus

Doch warum der Wechsel? Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass Johnny Depp infolge seiner verlorenen Gerichtsverhandlung seine Rolle als Grindelwald in "Phanstastische Tierwesen 3" nicht weiter spielen und an einen anderen Schauspieler abgeben wird. Dazu gibt es ein Statement des Hollywoodstars auf seinem Instagram-Profil.