"Phantastische Tierwesen": Johnny Depp spielt nicht länger Grindelwald

Johnny Depp scheidet aus der "Phantastische Tierwesen"-Reihe aus. Der Schauspieler hat bekannt gegeben, künftig nicht mehr als böser Zauberer Grindelwald vor der Kamera zu stehen. Hintergrund ist offenbar ein andauernder Rechtsstreit, unter dem das Image des Schauspielers schwer gelitten hat.

Via Instagram hat Depp erklärt, dass er seine Rolle in der Filmreihe aus dem "Harry Potter"-Universum abgibt. Das Filmstudio Warner Bros. habe ihn darum gebeten. Er respektiere das und werde der Bitte nachkommen.

Kinostart von "Phantastische Tierwesen 3" auf 2022 verschoben

Der geplante Kinostart von "Phantastische Tierwesen 3" verschiebt sich durch den Wechsel an prominenter Stelle: Ursprünglich war er für November 2021 geplant, nun hat Warner Bros. bekannt gegeben, dass der Film erst im Sommer 2022 startet. Das berichtet Deadline. Die Rolle des Grindelwald werde neu besetzt, allerdings ist noch nicht bekannt, mit wem. Eine naheliegende Möglichkeit wäre Colin Farrell: Er hatte im ersten Film der Reihe bereits einen Charakter gespielt, der sich am Ende als Grindelwald in magischer Verkleidung herausstellte.

Aktueller Anlass: Depps verlorene Klage gegen ein Boulevardblatt

Den exakten Grund für den Rücktritt nennen Depp und Warner Bros. nicht. Da das Statement des Schauspielers mit "im Lichte aktueller Ereignisse" beginnt, liegt aber nahe, dass der Rechtsstreit zwischen Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard verantwortlich ist. Die beiden streiten seit Jahren vor Gericht, es geht um schwere Anschuldigungen von häuslicher Gewalt und Misshandlung. Vor wenigen Tagen verlor Depp laut CNN eine Verleumdungsklage gegen die britische Boulevardzeitung "The Sun", die ihn 2018 als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Das zuständige Gericht befand, die Bezeichnung sei "im Wesentlichen korrekt". Depp will in Berufung gehen.