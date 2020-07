"Picard" Staffel 2: Wiedersehen mit "Star Trek: TNG"-Schauspielerin?

Es kommt zusammen, was zusammengehört! Zumindest besteht eine reelle Chance, denn in der zweiten "Picard"-Staffel könnte eine alte Bekannte zurückkehren: Beverly Crusher aus "Star Trek: The Next Generation".

Zumindest deutet Crusher-Darstellerin Gates McFadden so etwas im Gespräch mit TrekMovie an. Auf die Frage, ob Beverly in der zweiten "Picard"-Staffel zu sehen sein wird, antwortet McFadden: "Nun ja, ich weiß es nicht. Sagen wir so: Die Chancen stehen gut. Aber ich habe noch keinen Vertrag unterzeichnet."

Gibt es ein Liebes-Comeback?

"Die Chancen stehen gut"? Das klingt ein bisschen danach, als habe es zumindest Gespräche über einen möglichen Auftritt von McFadden als Crusher gegeben. Erlebt die alte Liebschaft von Crusher und Picard, die einst in "Star Trek: The Next Generation" begann, in "Picard" etwa einen zweiten Frühling?

Gates McFadden ist in dieser Hinsicht vorsichtig optimistisch: "Ich denke, Patrick [Stewart] hat irgendwann die Entscheidung getroffen, andere Beziehungen in ['The Next Generation'] und den Filmen zu ermöglichen. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es plötzlich anders ist, was aber nicht heißt, dass gar keine Beziehung möglich ist. Wenn man sich all unsere gemeinsamen Szenen anschaut, sieht man, dass es eine gewisse Beziehung gibt, und das ist toll. Also wer weiß? Ich habe keine Ahnung, aber es wäre schön."

Er liebt sie, er liebt sie nicht ...

Gates McFadden spielt mit ihrer vagen Aussage darauf an, dass sie für die Serie "Star Trek: The Next Generation" als "Love Interest von Picard" eingestellt wurde. "Aber das hat sich dann geändert. Das habe aber nicht ich zu verantworten."

Sollte es zu einer Rückkehr von Beverly Crusher kommen, wäre sie in der zweiten "Picard"-Staffel in bester Gesellschaft: Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Whoopi Goldberg in den neuen Folgen erneut die Rolle der Guinan übernimmt, die immer eine wichtige Bezugsperson für Picard war.