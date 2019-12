Potz Blitz! "Shazam 2" landet im Frühjahr 2022 in den Kinos

Warner Bros. zurrt den Fahrplan für die kommenden Jahre fest. Nachdem das Filmstudio jüngst die Starttermine für "Matrix 4" und "The Flash" bekannt gab, hat es nun verkündet: Das DC-Sequel "Shazam 2" wird im Frühjahr 2022 anlaufen – und damit gegen eine Comicverfilmung von Sony antreten!

"Shazam 2" soll am 1. April 2022 in den USA Premiere feiern. Das bedeutet: Das DC-Sequel startet nur eine Woche vor der Fortsetzung von "Spider-Man: A New Universe", dem mit einem Oscar prämierten Animationsfilm von Sony Pictures. Harte Konkurrenz für den "Big Red Cheese"!

Die deutschen Starttermine stehen bislang nicht fest. Die beiden Filme dürften hierzulande aber zu ähnlichen Terminen in die Kinos kommen.

Die alte Crew kehrt zurück!

Zachary Levi wird in "Shazam 2" erneut als Titelheld zu sehen sein, berichtet Collider. Branchenexperten rechnen zudem mit der Rückkehr der Jungdarsteller Asher Angel und Jack Dylan Grazer. Bereits bestätigt ist das Comeback von "Shazam!"-Regisseur David F. Sandberg und Drehbuchautor Henry Gayden.

Kann "Shazam!" den Erfolg wiederholen?

Bewährtes Team, bewährter Termin für den Kinostart: "Shazam!" startete 2019 ebenfalls Anfang April – und das zahlte sich aus: Das Debüt des DC-Helden spielte bei einem Budget von rund 100 Millionen US-Dollar weltweit über 364 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo). Da ist es nicht verwunderlich, dass Warner am Erfolgsrezept nicht rütteln will.