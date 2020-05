Quentin Tarantino kürt den für ihn besten Film des Jahrzehnts

Kultregisseur Quentin Tarantino liebt Filme – und erstellt regelmäßig Listen, in denen er die besten Werke des Jahres kürt. Oder eben wie jetzt eines ganzen Jahrzehnts. Zu seinem Gewinner hat der Filmemacher eine ganz klare Meinung.

Der beste Film des Jahrzehnts ist für Quentin Tarantino "The Social Network" von David Fincher, wie er in einem Interview mit dem französischen Premiere Magazine mitteilt.

Preisgekrönter Fincher-Film

"Er ist die Nummer eins, weil er einfach der beste Film ist, das ist alles. 'The Social Network' gewinnt jeden Wettstreit", argumentiert Tarantino – auch wenn er uns leider eine konkrete Begründung schuldig bleibt. Ein Blick auf die Preise und Bewertungen des Fincher-Films zeigt allerdings, dass Tarantino mit seiner Meinung nicht alleine dasteht. Selbst nach zehn Jahren hat "The Social Network" auf Metacritic einen Metascore von 95/100 sowie auf Rotten Tomatoes ein Kritiker-Rating von 96 Prozent und gilt damit als "certified fresh".

Drei Oscars, unter anderem in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch", untermauern ebenfalls die Wertigkeit des Films, wie auch vier Golden Globes – darunter einer für das beste Drama.

Die Nummer zwei steht auch schon

Quentin Tarantino, der mit "Once Upon a Time in Hollywood" 2019 selbst ein Meisterwerk ablieferte, hat bisher noch nicht seine komplette Liste der besten Filme des Jahrzehnts verkündet. Klar ist nur, dass "Dunkirk" von Christopher Nolan auf Platz 2 landet. Wir sind gespannt, welche Titel es noch ins Tarantino-Ranking der besten Filme des Jahrzehnts schaffen. Vielleicht ist auch einer der Gewinner des vergangenen Jahres dabei? Die Top 3 im Jahr 2019 bestand für ihn aus "The Irishman", "Crawl" und "Doctor Sleeps Erwachen".