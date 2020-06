Kommt das Crossover zwischen dem Marvel Cinematic Universe (MCU) und dem "X-Men"-Universum nach dem Disney-Fox-Deal früher als gedacht? Vielleicht gibt es Hoffnung, denn: Der einstige Quicksilver-Darsteller Evan Peters wird in der kommenden Serie "WandaVision" auf Disney+ mitmischen!

Evan Peters werde eine "Schlüsselrolle" in "WandaVision" übernehmen, heißt es in einem Bericht von Murphy's Multiverse. Der Schauspieler habe den Part bereits Ende vergangenen Jahres bekommen und seine Szenen für die Marvel-Serie inzwischen abgedreht.

Comeback von Quicksilver im MCU ...

Genaue Details zu Evan Peters' Part lassen sich die Verantwortlichen bislang nicht entlocken. Das Stillschweigen heizt die Gerüchteküche an: Wird der Filmstar als Quicksilver zu sehen sein? Das wäre eine Sensation. Schließlich spielte Peters den übermenschlich schnellen Mutanten zwar in drei "X-Men"-Filmen von Fox, in Disneys MCU wurde der Bruder von Wanda Maximoff jedoch bis zu seinem Filmtod von Aaron Taylor-Johnson ("Avengers: Age of Ultron") verkörpert. Da auch der in "Avengers: Infinity War" verstorbene Vision in der Serie auftaucht, ist allerdings nicht auszuschließen, dass Quicksilver in "WandaVision" zu sehen ist – inklusive Neubesetzung durch Evan Peters?

... oder Schurkenrolle?

Empfehlung des Autors: Primetime Marvel enthüllt ersten Teaser zu drei Superhelden-Serien bei Disney+

Es wäre ebenso denkbar, dass Evan Peters eine gänzlich neue Rolle in "WandaVision" übernimmt. In der Horror-Anthologie-Serie "American Horror Story" sammelte der Schauspieler bereits reichlich Erfahrungen als Bösewicht. Vielleicht wird er nun zum Gegenspieler von Scarlet Witch und Vision?

Aktuell ist die Produktion der Serie, die den Stil klassischer Sitcoms mit Elementen aus dem MCU vermischt, aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Disney+ hält bislang jedoch weiter an dem geplanten Starttermin im Dezember 2020 fest.