Rätselhaftes Foto: Spielt "The Batman" in der Vergangenheit?

Manchmal kann das Foto von einem einfachen Aufkleber die Spekulationen anheizen. Vom Set der heiß erwarteten Comic-Verfilmung "The Batman" ist nun ein Bild aufgetaucht, das uns vor ein Rätsel stellt: Spielt der Film etwa in der Vergangenheit?

Die Genre-Experten von Comicbook.com haben exklusiv ein Foto vom "The Batman"-Set erhalten. Darauf zu sehen ist ein abgeschrammter Aufkleber auf einem Auto. Soweit wäre das also nichts Besonderes, gäbe es nicht dieses kleine Detail: Der Sticker, der die Karre als ein Taxi der Gotham-City-Taxigesellschaft auszeichnet, weist die Jahreszahl "2019" auf.

Spielt "The Batman" vor Corona?

Normalerweise spielen Blockbuster in dem Jahr, in dem sie im Kino laufen. Wenn sie doch in der Vergangenheit stattfinden, dann meistens gleich ein paar Jahrzehnte – gut zu sehen etwa bei "Wonder Woman 1984". Ein Sprung nur ein paar Jahre zurück ist eher ungewöhnlich – zumal "The Batman" wegen der Corona-Krise nun ja auch auf 2022 verschoben wurde.

Wenn wir also 2022 im Kino sitzen und "The Batman" gucken, wird es ganz schön irritieren, die Jahreszahl "2019" zu lesen. Vielleicht hat die Comicverfilmung von Regisseur Matt Reeves einen Mini-Flashback. Vielleicht stammt der Aufkleber aber auch nur aus einem frühen Produktionsstadium, ist mittlerweile überholt und wird fix am Rechner korrigiert. Eine neue Jahreszahl dank CGI-Technik ist heutzutage ja wirklich kein Problem mehr.

Im März wissen wir mehr

Wie gesagt, bislang können wir nur spekulieren. Gewissheit bekommen wir am 4. März 2022, dann läuft "The Batman" hier bei uns im Kino. Und dann wissen wir auch endlich, ob der ehemalige "Twilight"-Schönling Robert Pattinson das Zeug dazu hat, den Dark Knight überzeugend zu verkörpern.