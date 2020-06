"Raffiniert, aber brutal": Der neue Trailer zu "The King's Man" ist da

Monate sind vergangen seit dem Release des letzten Trailers zu "The King's Man". Nun nimmt das Marketing zum Prequel der "Kingsman"-Filme endlich wieder Fahrt auf: Ein neuer Trailer teasert den Oberschurken an, der "die schlimmsten Tyrannen der Menschheitsgeschichte" anführt.

"Der Hirte" verfolgt einen perfiden Plan: Gemeinsam mit den größten kriminellen Masterminds der Geschichte zettelt er kurzerhand den Ersten Weltkrieg an, um aus dem Gemetzel Profit zu schlagen. Verhindern will das der "erste unabhängige Geheimdienst" – ein Secret Service namens "Kingsman".

Untermalt wird die actionreiche Origin-Story der bekannten Gentleman-Agenten im neuen Trailer mit einer rockigen Cover-Version der Antikriegshymne "War" aus den 1970er-Jahren.

"Kingsman"-Prequel mit Star-Cast

Als Vorgänger von Harry Hart (Colin Firth) und Eggsy (Taron Egerton) aus "Kingsman: The Secret Service" (2014) und "Kingsman: The Golden Circle" (2017) schlagen sich diesmal der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) und sein Sohn Conrad (Harris Dickinson) mit den Bösewichten herum.

Zum Cast zählen zudem "Game of Thrones"-Star Charles Dance (alias Tywin Lannister) und der deutsche Schauspieler Daniel Brühl (Baron Zemo in "The First Avenger: Civil War").

"The King's Man" kommt im September – hoffentlich

Nach aufwendigen Reshoots kündigt der neue Trailer auch den Kinostart von "The King's Man – The Beginning" an: Am 17. September 2020 soll das Prequel endlich in den deutschen Kinos anlaufen. Sofern diesmal alles glatt läuft. Schließlich wurde der Release schon mehrfach verschoben: Ursprünglich sollte der Actionfilm bereits im November 2019 starten. Stattdessen wurde der Kinostart in den Februar 2020 verlegt, nur um erneut vertagt zu werden. Ob es diesmal klappt?