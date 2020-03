Reaktion auf Geisterspiele: Sky zeigt Bundesliga live im Free-TV

Um die Verbreitung des Coronavirus' zu bremsen, werden deutschlandweit Großveranstaltungen abgesagt. Auch die Fußball-Bundesliga ist betroffen: Die Partien am nächsten Spieltag werden in leeren Stadien ausgetragen, Fans müssen zu Hause bleiben. "Zeit, zusammenzustehen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Sky. Der Pay-TV-Dienst kündigt an, die Spiele der kommenden beiden Spieltage für alle frei empfangbar zu machen.

Die Konferenz der Bundesliga am kommenden Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag wird live auf Sky Sport News HD übertragen, dem Sportnachrichtensender, der seit 2016 im Free-TV empfangbar ist.

Alles für die Fans

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind", erklärt der Sky-Vorsitzende Devesh Raj den Schritt in einem offiziellen Statement. Man wolle dafür sorgen, dass möglichst viele Fans die Bundesliga live erleben können.

Diese Bundesliga-Partien werden übertragen

Am Samstag, den 14. März, wird ab 14 Uhr die Live-Berichterstattung auf Sky Sport News HD ausgestrahlt. Sky zeigt dann folgende vier Bundesligaspiele live:

Das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 sowie

1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05,

RB Leipzig gegen den SC Freiburg und

TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC.

Am Sonntag, den 15. März, folgt die Konferenz der 2. Bundesliga auf Sky Sport News HD. Ab 13 Uhr werden die folgenden Begegnungen gezeigt:

SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart,

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden sowie

FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg.

Zusätzlich zur Ausstrahlung im Free-TV sind die Live-Übertragungen auch im Livestream von Sky Sport News HD auf skysport.de sowie in der Sky Sport App abrufbar.