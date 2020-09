"Red Notice": Dwayne Johnson feiert Rückkehr ans Set mit neuem Foto

Dwayne Johnson steht wieder vor der Kamera. Via Instagram verkündet der Schauspieler, dass die Dreharbeiten für den Netflix-Actionfilm "Red Notice" weitergehen. Notgedrungen musste The Rock in den vergangenen Wochen eine Pause einlegen, denn er und seine Familie hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile haben sich der Hollywoodstar, seine Frau und die gemeinsamen Töchter aber erholt.

Vor der Zwangspause seien die Dreharbeiten bereits weit vorangeschritten, berichtet Digital Spy. Dennoch bekamen die Fans bislang kaum etwas vom Set zu sehen, geschweige denn einen Trailer zum kommenden Netflix-Film. Nun gewährt Dwayne Johnson immerhin einen neuen Blick hinter die Kulissen.

Auf Instagram teilt The Rock einen Schnappschuss, der ihn zusammen mit Drehbuchautor und Regisseur Rawson Marshall Thurber in einer Art Lagerhaus zeigt, das mit wertvollen Kunstgegenständen gefüllt zu sein scheint. Ein passendes Setting, schließlich spielt Johnson einen Interpol-Agenten, der einen internationalen Kunstdieb jagt.

Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten?

Neben Dwayne Johnson übernehmen Ryan Reynolds ("Deadpool") und Gal Gadot ("Wonder Woman") zentrale Rollen in "Red Notice" – und diesen Star-Cast lässt sich Netflix etwas kosten. Wie Variety berichtet, schätzen Branchenexperten das Budget für den Actionfilm auf 160 bis 200 Millionen US-Dollar. Somit wäre das Agentenabenteuer die bislang teuerste Netflix-Produktion.

Zum Vergleich: Bisher war "6 Underground", ebenfalls mit Ryan Reynolds, der Film mit dem größten Preisschild beim Streamingdienst. Das Budget soll rund 150 Millionen US-Dollar betragen haben.