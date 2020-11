"Red Notice" mit Dwayne Johnson: Stars feiern Drehende mit Set-Fotos

Der Action-Thriller "Red Notice" wird Schätzungen zufolge der teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Das Budget soll satte 160 Millionen US-Dollar betragen. Ob sich dieser hohe Einsatz am Ende auszahlt, wird der Release 2021 zeigen. Vorweg gibt es immerhin einige Fotos zu sehen, die die Hauptdarsteller Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds am Set zeigen.

Sowohl Gal Gadot ("Wonder Woman") als auch Ryan Reynolds ("Deadpool") teilen via Instagram eine ganze Reihe Schnappschüsse vom "Red Notice"-Set und bedanken sich in ihren Beiträgen vor allem bei der Filmcrew, die den Dreh selbst unter schwierigsten Bedingungen erfolgreich zum Ende gebracht hat. Denn: "Red Notice" ist endlich im Kasten!

Dreharbeiten im Ausnahmezustand

Wie bei so vielen Produktionen mussten auch die Arbeiten zu dem Netflix-Film im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Anfang September wurde der Dreh unter strengen Sicherheitsauflagen fortgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle Beteiligten komplett von der Außenwelt abgeschottet, um eine Ansteckung zu vermeiden, wie Ryan Reynolds in seinem Beitrag erklärt. Ihre Familien konnten die Crewmitglieder in dieser Zeit nicht sehen.

"Über 300 Seelen lebten in einer abgekapselten Blase, um diesen Film Realität werden zu lassen. Sie sind unter den heftigsten Umständen jeden Tag zur Arbeit gegangen", schwärmt der Schauspieler von so viel Einsatzbereitschaft. "Nicht alle Helden tragen Capes. Manche tragen Masken. Und Visiere."

Jagd auf Gal Gadot

"Red Notice" wird beschrieben als eine Art Actionkomödien-Heist-Thriller: Gal Gadot spielt die meistgesuchte Kunstdiebin der Welt, die von einem Interpol-Agenten (Dwayne Johnson) gejagt wird. Wie Ryan Reynolds Charakter, ein erstklassiger Trickbetrüger, ins Bild passt, ist derzeit noch unbekannt.