Die Kinokassen ließ "Blade Runner 2049" nicht klingeln, Regisseur Denis Villeneuve hat trotzdem Lust auf einen weiteren Film aus dem Science-Fiction-Universum von "Blade Runner" – wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Im Gespräch mit Empire verriet der kanadische Regisseur, unter welcher Voraussetzung er noch einen "Blade Runner"-Film inszenieren würde. Seine Forderung ist ziemlich untypisch für Hollywood: Es darf kein normales Sequel sein.

Bloß keine normale Fortsetzung!

"Die Welt von 'Blade Runner' ist so inspirierend. Ich habe aber ein Problem mit dem Wort 'Sequel'", so Villeneuve in Bezug auf einen möglichen dritten "Blade Runner"-Film.

"Ich denke, Kinofilme benötigen neue Geschichten. Wenn Sie mich fragen, ob ich das 'Blade Runner'-Universum auf eine andere Art nochmal betreten würde, kann ich mit Ja antworten. Es müsste aber ein eigenständiges Projekt sein, das von den beiden anderen Kinofilmen losgelöst ist. Eine düstere Detektivgeschichte in der Zukunft. Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und träume davon."

Erst mal "Dune" und dann ...?

Villeneuve hat also mit "Blade Runner" noch lange nicht abgeschlossen. Allerdings war sein "Blade Runner 2049" von 2017 zwar ein großer Erfolg bei den Kritikern, aber nicht an den Kinokassen: Bei einem Produktionsbudget von 150 Millionen US-Dollar spielte der Sci-Fi-Thriller weltweit nur 260 Millionen Dollar ein. Als Faustregel gilt, dass ein Film das Dreifache seiner Produktionskosten erwirtschaften muss, um für das Studio profitabel zu sein.

Momentan ist Villeneuve ja ohnehin noch mit einem anderen Science-Fiction-Epos beschäftigt – der Verfilmung von Frank Herberts "Dune". Der Film soll am 18. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen. Wer sich jetzt schon das nötige Vorwissen aneignen will, für den haben wir einen kleinen Einsteiger-Guide verfasst.