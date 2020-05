Regisseur verrät: So hätte "Suicide Squad" eigentlich beginnen sollen

Obwohl mit "The Suicide Squad" unter der Regie von James Gunn bereits ein Reboot in den Startlöchern steht, ist das letzte Wort zu David Ayers "Suicide Squad" von 2016 noch nicht gesprochen. Der DC-Film durchlief seinerzeit zahlreiche Reshoots und viele Fans fragen sich, inwieweit die umstrittene Kinofassung eigentlich Ayers ursprünglicher Vision entspricht. Der Regisseur selbst bringt nun etwas Licht ins Dunkel.

Ein Fan stellte via Twitter die Vermutung auf, dass die ursprüngliche Version von "Suicide Squad" mit einer dreiminütigen Sequenz von June Moone (Cara Delevingne) bei der Entdeckung von Enchantress begonnen hätte – eine These, die David Ayer höchstpersönlich bestätigt. Und nicht nur das: " Die Story von Enchantress / June Moone war in meiner Fassung solider ausgearbeitet", behauptet Ayer.

Romanze zwischen Harley Quinn und Deadshot gecancelt

Die Eröffnungsszene ist nicht die erste nachträgliche Änderung an "Suicide Squad", zu der David Ayer via Twitter Stellung bezieht. Bereits zuvor enthüllte der Filmemacher, dass Antiheld El Diablo (Jay Hernandez) in seiner Filmfassung – anders als in der finalen Version – überlebt hätte. Zudem wären Harley Quinn (Margot Robbie) und Deadshot (Will Smith) ein Paar geworden. Was der Joker (Jared Leto) wohl dazu gesagt hätte?

Kommt jetzt der Ayer-Cut?

Wer jetzt jedoch hofft, dass nach dem jüngst angekündigten Snyder-Cut von "Justice League" bald auch ein Ayer-Cut von "Suicide Squad" folgt, muss sich auf eine Enttäuschung gefasst machen. Via Twitter erklärt David Ayer: "Das ist einfach nicht meine Entscheidung [...] Meine Fassung von 'Suicide Squad' könnte für immer nur ein Gerücht bleiben. Und das ist in Ordnung so."