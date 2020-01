Regisseur von "Venom" für den "Uncharted"-Film im Gespräch

Vielleicht ist 7 ja eine Glückszahl! Nachdem die geplante Verfilmung des PlayStation-Hits "Uncharted" kürzlich den mittlerweile sechsten (!) potenziellen Regisseur verloren hat, ist nun ein weiterer Name im Gespräch: Ruben Fleischer, der Regisseur von "Venom" und "Zombieland 2: Doppelt hält besser".

Deadline berichtet, dass Ruben Fleischer ganz oben auf der Liste der möglichen Regisseure für die Videospiel-Verfilmung "Uncharted" ist. Die "Uncharted"-Marke gehört Sony, und für die ist Fleischer kein Unbekannter: Für Sonys Filmabteilung hatte er bereits die Filme "Venom" und im Oktober 2019 "Zombieland 2: Doppelt hält besser" inszeniert.

Spidey ist wohl wichtiger als "Uncharted"

Dass der schon lange geplante "Uncharted"-Film immer noch nicht existiert, ist unter anderem die Schuld von "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland. Der spielt nämlich in "Uncharted" als Protagonist Nathan Drake mit, steht aber eben aktuell auch für Marvel als Spidey vor der Kamera. Die Folge: Bislang hatte Holland einfach keine Zeit für "Uncharted" – doch das scheint sich nun geändert zu haben. Der Plan sieht offenbar vor, schnell "Uncharted" abzudrehen, bevor Tom Holland wieder das Spinnenkostüm überstreift und den nächsten "Spider-Man"-Film macht.

Holland, Wahlberg und Fleischer – kriegen die Drei es endlich hin?

Außerdem wissen wir schon, dass auch Mark Wahlberg eine Rolle in der Videospiel-Verfilmung übernehmen wird – nämlich als Nathans väterlicher Freund und Mentor Sully. Vom Alter her dürfte das ungefähr hinhauen, denn der "Uncharted"-Kinofilm wird vor den Ereignissen der PlayStation-Games spielen. Ein klassisches Prequel also.

Scheint so, als würde bald endlich die erste Klappe für "Uncharted" fallen – und vielleicht erfahren wir dann auch, wann der Actionfilm denn nun tatsächlich ins Kino kommt.