Ridley Scott schließt weiteres "Alien"-Prequel nicht aus

"Prometheus – Dunkle Zeichen" aus dem Jahr 2012 sollte der Beginn einer neuen "Alien"-Prequel-Trilogie werden. Doch das enttäuschende Einspielergebnis von Teil 2, "Alien: Covenant", besiegelte das vorzeitige Ende der geplanten Reihe – oder etwa nicht?

Schenkt man den Worten von Regisseur Ridley Scott im Interview mit der L.A. Times Glauben, dann hat der Filmemacher mit seiner "Alien"-Reihe noch lange nicht abgeschlossen.

"Ich denke, man kann noch viel aus 'Alien' herausholen, aber man müsste es neu entwickeln", so Scott. "Was mich immer beschäftigt hat, als ich den ersten Film gemacht habe, war: Warum wurde eine Kreatur wie diese erschaffen? Und warum reiste sie in etwas, das ich mir immer als eine Art Kriegsschiff vorgestellt habe, das eine Ladung dieser Eier transportierte? Das sind die Dinge, die es zu hinterfragen gilt – wer, warum und zu welchem Zweck?"

Das sind exakt die Fragen, die ein Sequel zu "Alien: Covenant" (2017) und Prequel zu "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" (1979) hätte beantworten können. Vielleicht bekommt Scott früher oder später doch noch die Chance, seine Geschichte zu Ende zu erzählen?

Auch ohne "Alien": Ridley Scott hat alle Hände voll zu tun

Aktuell wartet Ridley Scott darauf, die Arbeiten an "The Last Duel" wieder aufnehmen zu können, nachdem die Produktion aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Das Historiendrama mit Ben Affleck ("Justice League"), Matt Damon ("Der Marsianer – Rettet Mark Watney") und Adam Driver ("Marriage Story") soll voraussichtlich Anfang 2021 in den US-Kinos starten. Anschließend steht für Scott der Dreh eines True-Crime-Dramas über die sogenannte Gucci-Mörderin an. Die Hauptrolle übernimmt Lady Gaga ("A Star Is Born").