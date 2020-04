"Robin Hood": Live-Action-Remake für Disney+ in Arbeit

Die nächste Disney-Realverfilmung steht in den Startlöchern: Der Maus-Konzern plant ein Remake seines Zeichentrickklassikers "Robin Hood" von 1973 – ja, genau: der mit dem Fuchs als Rächer der Armen. Den passenden Regisseur für dieses Vorhaben hat Disney bereits gefunden.

"Blindspotting"-Macher Carlos López Estrada übernimmt die Regie des "Robin Hood"-Remakes, berichtet The Hollywood Reporter (THR). Das Drehbuch liefert Autorin Kari Granlund, die schon das Skript zur "Susi und Strolch"-Neuauflage auf Disney+ beisteuerte.

CGI-lastige Realverfilmung im Stil von "Dumbo"

Wie das Original von 1973 wird der neue "Robin Hood" eine Musicalverfilmung mit vermenschlichten Tiergestalten im "CGI-Live-Action-Hybrid-Format", heißt es im Bericht von THR. Der Stil der Computeranimationen werde denen in der "Dumbo"-Realverfilmung ähneln, erklärt Variety. Bleibt nur zu hoffen, dass der menschliche Fuchs-Rächer letztlich nicht an den umstrittenen "Cats"-Look erinnert.

Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsstufe, wann die Realverfilmung auf Disney+ abrufbar sein wird, ist noch unklar.

Darum geht's in Disneys "Robin Hood"

Für alle, die den Zeichentrickfilm aus unerfindlichen Gründen nie gesehen haben: "Robin Hood" erzählt die Sage des gutherzigen Diebes nach, der mit seinen treuen Kumpanen im Wald lebt. Von dort aus begehrt die Bande gegen den fiesen Sheriff von Nottingham und den habgierigen Prinz John auf, die dem Volk mit ihren überzogenen Steuern das Leben schwer machen. Das Besondere? In Disneys Original-Version haben alle Charaktere Tiergestalt: So ist beispielsweise Robin ein Fuchs, der Sheriff ein Wolf und Prinz John ein Löwe.