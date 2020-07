"Rocky IV": Sylvester Stallone kündigt einen Director's Cut an

Die "Rocky"-Filmreihe von Sylvester Stallone hat in über 40 Jahren sechs Filme und zwei Spin-offs hervorgebracht. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Dennoch verliert Sly auch die alten Perlen nicht aus den Augen – und verspricht Fans überraschend einen Director's Cut von "Rocky IV".

Auf Instagram bewarb der Hollywoodstar eigentlich den Extended Cut von "Rambo 5", als ein Follower nach einem Director's Cut für "Rocky Balboa", dem sechsten Teil der Reihe fragte. Dabei kündigte der Italian Stallion eine neue Schnittversion von "Rocky IV" (1985) an.

Director' Cut zu "Rocky IV" wird "großartig"

"Ich mache keinen Director's Cut für 'Rocky Balboa'", musste Stallone den Fan vertrösten. "Aber ich mache einen Director's Cut von 'Rocky IV', der großartig wird". Die Handlung des fünften Teils der Saga diente beim Spin-off "Creed 2" als Hintergrundgeschichte. Vielleicht kam Sly deshalb die Inspiration zu einer neuen Schnittversion des Klassikers. In "Rocky IV" wird Rockys bester Freund Apollo Creed von dem russischen Boxer Ivan Drago (Dolph Lundgren) getötet. In "Creed 2" treten die Söhne der Boxer gegeneinander an.

Genug Interesse an dem Director's Cut scheint da zu sein, wie die begeisterten Kommentare der Fans auf Instagram beweisen. "Rocky IV" ist nach wie vor der finanziell erfolgreichste Teil der Reihe und spielte laut Box Office Mojo weltweit über 300 Millionen US-Dollar ein. Er gehört damit zu den erfolgreichsten Sportfilmen aller Zeiten.

Sylvester Stallone mit zwei neuen "Rocky"-Projekten

Und die Filmreihe ist noch nicht am Ende. Zwar kündigte Stallone nach "Creed 2" seinen Rücktritt als Rocky an. Inzwischen ist jedoch von zwei neuen Projekten die Rede: einem Film, in dem Rocky einen jungen Straßenkämpfer unter seine Fittiche nimmt und einer Prequelserie. Der Kampf ist also noch lange nicht vorbei.