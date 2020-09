Royaler Deal: Netflix schließt Vertrag mit Prinz Harry & Meghan Markle

Prinz Harry und Meghan Markle mögen sich von allen royalen Pflichten verabschiedet haben, auf der faulen Haut liegt das prominente Paar deshalb noch lange nicht. Der Duke und die Duchess of Sussex haben nun einen lukrativen, mehrjährigen Deal mit Netflix geschlossen.

Das Paar wird für Netflix Dokumentationen, Filme und Kinderprogramme umsetzen. Dazu haben Prinz Harry und Meghan eine eigene, noch namenlose Produktionsfirma gegründet, wie The New York Times (NYT) berichtet.

Familienprogramme liegen Meghan und Harry am Herzen

"Unser Fokus wird auf der Erstellung von Inhalten liegen, die informieren, aber auch Hoffnung geben", äußerte das Paar in einem gemeinsamen Statement via NYT. "Als frisch gebackene Eltern ist es wichtig für uns, inspirierende Familienprogramme zu kreieren". Prinz Harry und Meghan Markle werden möglicherweise auch selbst in den Produktionen auftreten. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass Markle ihre Schauspielkarriere wieder aufnimmt.

Es ist bislang unbekannt, was sich Netflix den Deal mit dem britischen Herzogspaar kosten lassen hat. Allerdings haben Prinz Harry und Meghan in den vergangenen Monaten auch mit Disney und Apple gesprochen. Dabei war laut Insidern die Rede von einer Summe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Kein schlechtes Honorar, wenn man bedenkt, dass das royale Paar bisher keine Erfahrung als Produzenten hat.

Auch die Obamas sind Netflix-Produzenten

Auch interessant: Primetime Michelle und Barack Obama schließen Deal mit Netflix ab

Prinz Harry und Meghan Markle sind nicht das erste Promipärchen, das sich Netflix als Produzenten sichern konnte. Auch Michelle und Barack Obama haben 2018 einen Deal mit dem Streamingdienst geschlossen, der Serien, Filme und Dokumentationen abdeckt. Bisher sind die Dokumentationen "American Factory", "Crip Camp" und "Becoming" erschienen.

Wann die erste Produktion des Duke und der Duchess of Sussex auf Netflix erscheint, ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht bekannt.