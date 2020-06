Sammeln mit Köpfchen: Hasbro bringt interaktiven Deadpool-Kopf heraus

Würde Deadpool im Kampf wortwörtlich den Kopf verlieren – der Söldner mit der großen Klappe würde vermutlich einfach weiterquatschen. Der beste Beweis für diese These: das neuste (und herrlich schräge) Sammelobjekt von Hasbro – der interaktive, sprechende Kopf des Antihelden.

Richtig gelesen: Der jüngste Neuzugang in der "Marvel Legends"-Reihe ist ein lebensgroßer Deadpool-Kopf mit elektronischer Sprachfunktion. Über 600 Sätze und Sounds kann das Sammlerstück von sich geben – Mimik und Bewegungen inklusive. Zudem können sich Besitzer von "ihrem" Deadpool wecken lassen. Gesteuert wird der Kopf per Smartphone-App.

Einziger Haken: Sowohl die frechen Sprüche und charakteristischen Beleidigungen als auch die App-Steuerung sind nur in englischer Sprache verfügbar.

Ab August rollen Köpfe

In Deutschland ist das batteriebetriebene Must-have für Marvel-Fans ab dem 1. August 2020 im Handel erhältlich. Kostenpunkt? Ab 125 Euro pro Stück. Dafür bekommst Du dann typische Deadpool-Sprüche wie "Hold me close and call me Logan" geboten. Ob Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds seinem liebsten Freund/Feind Hugh "Wolverine" Jackman bereits ein Exemplar geschickt hat?

©Marvel / Hasbro 2020 fullscreen Deadpool hat große Geschäfte zu verrichten – seinen Kopf verkaufen zum Beispiel.

Kommt "Deadpool 3"?

Während Marvel fröhlich Deadpool-Merch vertreibt, bleibt eine Frage offen: Wie steht es um ein Sequel zu "Deadpool 2" (2018)? Seit dem Disney-Fox-Deal warten die Fans auf den ersten Auftritt des Antihelden unter dem Banner von Marvel Studios. Laut Deadpool-Co-Schöpfer Rob Liefeld dürfte der allerdings noch lange auf sich warten lassen: Im Interview mit Inverse erklärte der Comicautor im Mai, Marvel-Studios-Chef Kevin Feige habe keinerlei Pläne für einen dritten Solofilm des Söldners.