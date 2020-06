San Diego Comic-Con 2020 findet statt – als virtuelles Event

Normalerweise pilgern Tausende Fans jedes Jahr zur San Diego Comic-Con, um ihre Stars zu treffen, Sneak-Peak-Vorführungen zu kommenden Filmen zu sehen und exklusives Merchandise abzustauben. Doch 2020 ist nicht normal: Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Mega-Messe nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen haben die Verantwortlichen nun ein virtuelles Event angekündigt.

Das geplante Online-Event namens Comic-Con@Home wird vom 22. bis 26. Juli abgehalten, demselben Zeitraum, in dem die Live-Convention hätte stattfinden sollen. Der große Vorteil der virtuellen Veranstaltung: Fans können komplett kostenfrei teilnehmen und die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt.

Das volle Programm – nur eben online

Geplant sind wie gewohnt Podiumsdiskussionen (die sogenannten Panels) und Präsentationen zu Filmen, Serien, Videospielen und Comics sowie Kostümwettbewerbe und spielerische Wettkämpfe für die Fans. Zudem soll es eine virtuelle Halle geben, in der Aussteller spezielle Promotion-Angebote und limitierte Produkte präsentieren werden.

"Zum ersten Mal in unserer 50-jährigen Geschichte freuen wir uns darauf, jeden rund um den Globus virtuell willkommen zu heißen", erklärte der Sprecher der San Diego Comic-Con, David Glanzer, in einem Statement (via Collider). "Obwohl die Bleibt-zu-Hause-Bedingungen diese Tage zu schwierigen Zeiten machen, sehen wir die Umstände als Gelegenheit, Freude zu verbreiten und unseren Gemeinschaftssinn zu stärken."

Weitere Details sollen folgen

Genauere Details zu den geplanten Panels und zu den Teilnahmebedingungen für die Fans sollen in den kommenden Wochen folgen. Wer Interesse an der Teilnahme hat, sollte auf jeden Fall den offiziellen Blog der Comic-Con im Blick behalten.