"Sandman"-Serie auf Netflix: Neil Gaiman verkündet Drehbeginn

Bereits im Juli 2019 brachte Warner Bros. Television mit Netflix einen Deal über eine "Sandman"-Serie unter Dach und Fach. Jetzt wird der Traum vieler DC-Vertigo-Fans Realität: Die Dreharbeiten zur Live-Action-Version haben begonnen. Das bestätigt Comicautor Neil Gaiman höchstpersönlich – und teasert einige nahende Enthüllungen an.

"Oh, wir haben am Donnerstag angefangen, zu drehen", verrät "Sandman"-Autor Neil Gaiman via Twitter. In Anspielung auf den ersten Band seiner Comicreihe "Sandman – Präludien und Notturni" ergänzt er zudem: "Dr. John Hathaway hat ein Buch aus dem Museum, in dem er arbeitet, zu Roderick Burgess gebracht."

Wer wird zu Dream, Death und Co.?

Unterdessen beschäftigt die Fans die drängende Frage, welche Darsteller in die Rollen von Titelheld Morpheus alias Dream, seiner Schwester Death und den restlichen Charakteren schlüpfen werden. "Es wird Zeit, bald einige Castings zu verkünden", gibt auch Gaiman zu.

Ende September berichtete Collider, dass Tom Sturridge der Favorit für den Part des Morpheus sei. Der Brite ist bekannt aus der Romanverfilmung "Am grünen Rand der Welt" (2015) und war zuletzt im Netflix-Film "Die Kunst des toten Mannes" (2019) zu sehen.

Auch Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem – The Hunger Games") und Dacre Montgomery ("Stranger Things") waren Medienberichten zufolge noch vor wenigen Wochen für eine Schlüsselrolle im Rennen: Einer der beiden Schauspieler könnte zum Korinther werden, einem Albtraum, der in die reale Welt entkommen ist.

Wann landet "Sandman" bei Netflix?

Netflix hat vorerst elf Episoden der "Sandman"-Serie geordert. Neil Gaiman ist selbst als ausführender Produzent an der TV-Produktion beteiligt, während "Wonder Woman"-Autor Allan Heinberg die Serie als Showrunner verantwortet. Wann die Fans die ersten Folgen zu sehen bekommen, ist allerdings noch unklar.