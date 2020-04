Schade drum! "Joker" Joaquin Phoenix war mal als Batman im Gespräch

Als Joker holte Joaquin Phoenix sich dieses Jahr den Oscar, in einer alternativen Realität ist er als dessen Gegner Batman berühmt: Regisseur Darren Aronofsky hat nun enthüllt, dass er den Star Anfang der 2000er-Jahre für die Rolle des Fledermausritters gewinnen wollte. Leider wurde daraus nichts.

Warner Bros. wollte sich in den frühen 2000er-Jahren auf ein Experiment einlassen und den Darren Aronofsky für einen "Batman"-Film gewinnen. Der Superheld war damals nach "Batman & Robin" in einer eher schrill-klamaukigen Phase, Aronofsky hatte nach seinem verdrogten Filmtrip "Requiem for a Dream" den Ruf des Erneuerers und sollte einen Imagewechsel einleiten. Doch daraus wurde nichts, was auch daran lag, dass sich Regisseur und Studio über den Hauptdarsteller uneins waren.

Joaquin Phoenix vs. Freddie Prince Jr.: "Wir machen hier zwei unterschiedliche Filme"

Gegenüber Empire erklärte Aronofsky kürzlich, dass er Joaquin Phoenix damals als Batman engagieren wollte. Aber: "Das Studio wollte Freddie Prince Jr." – der Schauspieler wäre wohl die Wahl für einen etwas glatteren Bruce Wayne gewesen. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: Wie machen hier zwei unterschiedliche Filme", so Aronofsky weiter. Letztlich scheiterte das Projekt komplett, am Ende besorgte Christopher Nolan ab 2005 mit der "Dark Knight"-Trilogie die Neuerfindung.

Aronofskys "Batman" sollte düster werden

Wie Empire weiter schreibt, hätte Aronofskys Film wohl eine äußerst düstere Interpretation der Batman-Saga werden sollen. Selbst Comicautor Frank Miller ("Batman: Year One", "Sin City", "300"), der als Drehbuchautor mitwirken sollte, sei von der Abgründigkeit schockiert gewesen. Joaquin Phoenix hätte da gut gepasst. Dass er die Abgründe von Comic-Charakteren beherrscht, durfte er dann aber erst später unter Beweis stellen – als Joker in "Joker".