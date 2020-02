"Scott & Huutsch" kommt als Reboot-Serie auf Disney+

Aus Alt mach Neu: Disney legt seinen Klassiker "Scott & Huutsch" als Serie für seinen Streamingdienst Disney+ neu auf. Unter dem Titel "Turner & Hooch" soll ein neues Mensch-Hund-Gespann auf Verbrecherjagd gehen. Ein Hauptdarsteller wurde schon verpflichtet.

"Drake & Josh"-Star Josh Peck übernimmt die Rolle des ambitionierten US-Marshalls Scott Turner. In insgesamt zwölf Folgen wird er mit seinem tierischen Sidekick Hooch zu sehen sein, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Peck ist vielen Zuschauern vor allem durch seine Rolle als Josh Nichols in der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" (2004 - 2007) ein Begriff. Außerdem kann er Auftritte in "Die Trauzeugen AG" und "Mean Creek" vorweisen und spricht in den "Ice Age"-Filmen das Opossum Eddy.

Josh Peck übernimmt Rolle von Tom Hanks

Im Original "Scott & Huutsch", das 1989 unter dem englischen Titel "Turner & Hooch" in die Kinos kam, übernahm Tom Hanks die Rolle von Scott Turner. Der Detective mit übertriebenem Sauberkeitsfimmel will den Mord an einem Schrottplatzhändler aufklären. Der einzige Zeuge der Tat ist Huutsch, die ungezogene Bordeauxdogge des Opfers. Obwohl ihm der sabbernde Vierbeiner ein Graus ist, adoptiert Scott ihn zwangsweise und kann mit seiner Hilfe den Mord an Huutschs ehemaligem Herrchen aufklären.

"Scott & Huutsch"-Serie vom "The Gifted"-Schöpfer

Als Drehbuchautor und Executive Producer der "Scott & Huutsch"-Serie konnte Disney den "The Gifted"-Schöpfer Matt Mix unter Vertrag nehmen. Zum Inhalt der Folgen ist derzeit nichts Näheres bekannt.

"Scott & Huutsch" ist allerdings nicht das einzige Remake, das der Mauskonzern für seinen Streamingdienst Disney+ entwickelt. Unter anderem werden "Kevin – Allein zu Haus", "Nachts im Museum" und "Lilo & Stitch" neu aufgelegt.