"Scream 5": Neve Campbell wollte zuerst gar nicht mitspielen

Für "Scream"-Fans war die Nachricht von der Rückkehr Neve Campbells wahrscheinlich die beste des Jahres. Jetzt kommt raus: Beinahe hätten wir keinen Grund zum Jubeln gehabt, denn die Schauspielerin wollte beim Sequel/Reboot eigentlich gar nicht mitmachen. Aus einem ganz bestimmten Grund.

In einem Video der CBS-Show The Talk verriet Neve Campbell nun, warum sie zunächst nicht in "Scream 5" mitspielen wollte. Das Video können deutsche User zwar nicht anschauen, aber zum Glück hat Entertainment Weekly die wichtigste Info für uns aus dem Clip entnommen und aufgeschrieben: Der Tod von Regisseur Wes Craven im Jahr 2015 war der Grund, weshalb die Schauspielerin sich von "Scream 5" eigentlich fernhalten wollte.

Regisseure schrieben eine Art Liebesbrief

Neve Campbell war nach eigener Aussage "unsicher" in Bezug auf einen neuen "Scream"-Teil und wollte eher nicht mitmachen. Immerhin war die bahnbrechende Slasher-Satire das Baby von Regisseur Wes Craven, der damit das blutrünstige Horror-Genre im Jahr 1996 wiederbelebte und jeden der bislang vier Teile inszenierte. Und ein neuer "Scream" ohne Mastermind Wes Craven erschien der Schauspielerin offenbar unvorstellbar.

Für "Scream 5" sitzt nun aber das Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett auf dem Regiestuhl. Und die haben Campbell einen rührenden Brief geschrieben, in dem sie bekennen, erst wegen Wes Craven und seiner "Scream"-Filme Regisseure geworden zu sein. Sie wollen mit der Fortsetzung sein Andenken ehren, schrieben sie. Und das fand Neve Campbell wohl so rührend, dass sie nun doch zugesagt hat.

Ghostface geistert wieder rum

Campbell spielte in bislang vier "Scream"-Episoden die junge Sidney Prescott, die von diversen Killern gejagt wird, die sich allesamt die ikonische Ghostface-Maske überstülpen.

"Scream 5" läuft wahrscheinlich ab dem 14. Januar 2022 in den Kinos.