Sehen wir "Overwatch" und "Diablo" bald als Netflix-Serien?

Zwei äußerst beliebte Videospiele bekommen offenbar Serienableger: "Overwatch" und "Diablo" von Entwickler Blizzard werden derzeit verfilmt – das geht aus einer sehr glaubwürdigen Quelle hervor.

Nick van Dyk ist Co-Präsident des Spiele-Publishers Activision Blizzard, der unter anderem "Overwatch" und "Diablo" verlegt. In van Dyks Profil beim Karriere-Netzwerk LinkedIn hat Forbes nun Informationen erspäht, die so verräterisch sind, dass man fast Absicht unterstellen möchte: In seiner Jobbeschreibung berichtet van Dyk, dass er kürzlich animierte Serien zu den beiden beliebten Games auf den Weg gebracht hat.

Ein Serien-Leak, der nach Absicht riecht

Die Verfilmung des Action-Rollenspiels "Diablo" ist demnach als Animeserie für Netflix geplant – möglicherweise in ähnlicher Optik wie die erfolgreiche "Castlevania"-Show. Gerüchte um dieses Projekt gab es bereits vor einigen Monaten. Damals hieß es, dass mit Andrew Cosby ("Hellboy") bereits ein Drehbuchautor gefunden sei. Ob es sich bei der nun geleakte Serie um dieselbe Produktion handelt, ist aber unklar.

Im Falle von "Overwatch" spricht Nick van Dyk von "einer animierten Serie", die er "entwickelt und verkauft" habe. An wen? Auch das ist unklar, Netflix aber ein wahrscheinlicher Kandidat: Van Dyk hat bereits die Videospielverfilmung "Skylanders Academy" für den Streamingdienst betreut.

"Diablo" wird ein Anime – und "Overwatch"?

Auch für "Overwatch" ist eine traditionelle Anime-Optik nicht auszuschließen, wahrscheinlicher erscheint aber ein stärker an Pixar orientierter Computer-Animationsstil: Blizzard stellt seit Jahren entsprechende Filmclips zum Multiplayer-Shooter ins Internet, um die Geschichten der Spielcharaktere zu erzählen. Da die Fans die animierten Kurzgeschichten stets für ihre hohe Qualität loben, ist eine Serie im identischen Stil naheliegend.