Sequel zu "Der Unsichtbare"? Die Fans haben es in der Hand

"Der Unsichtbare" mit Elisabeth Moss wurde zu einem der erfolgreichsten Filme der ersten Jahreshälfte 2020. Wie sieht's also mit einem Sequel aus? Dazu äußerte sich nun die Hauptdarstellerin.

Angesprochen auf ein Sequel zu "Der Unsichtbare" zeigt sich Hauptdarstellerin Elisabeth Moss im Gespräch mit Bloody Disgusting zuversichtlich. In ihren Augen liegt es in den Händen der Fans, ob es eine Fortsetzung gibt oder nicht: "Wenn die Leute ein Sequel wollen, ist das der erste Schritt. Also sagt allen, dass IHR es wollt, und dann kann ich helfen", fügt sie lachend hinzu.

Für Universal ein finanzieller Erfolg

Neben dem Wunsch der Fans ist auch der finanzielle Erfolg eines Films ausschlaggebend dafür, ob es eine Fortsetzung gibt. Und das sollte kein Problem sein, denn die Kinokassen haben bei "Der Unsichtbare" ordentlich geklingelt: Bei einem Budget von gerade einmal sieben Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit fast 125 Millionen ein, wie bei Box Office Mojo nachzulesen ist. Dabei lief der Horrorfilm nur rund vier Wochen in den Kinos. Kurz darauf wurden die Säle aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen und der Film zog um auf verschiedene Video-on-Demand-Plattformen.

Überwiegend gute Bewertungen für "Der Unsichtbare"

Auch wenn "Der Unsichtbare" bei Kollege Wolf eine durchschnittliche Bewertung erhalten hat – bei anderen Kritikern kam der Film überraschend gut weg. Auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes gilt er als "Certified Fresh" mit einem positiven Rating von 91 Prozent. Unter den Zuschauern kommt er auf 88 Prozent. Genug Gründe also, die für ein Sequel sprechen.