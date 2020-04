"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings": Comedystar stößt zum Cast

Die Marvel-Produktion "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ist ein weiterer Film, dessen Dreharbeiten wegen der Corona-Krise unterbrochen wurden. Umso neugieriger lauern die Fans auf jedes noch so kleine Update zur Comicverfilmung. Ihre Geduld wird mit einer Casting-News belohnt: Ronny Chieng soll eine Rolle in "Shang-Chi" übernehmen.

Ronny Chieng wird in einer Rolle in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" zu sehen sein, berichtet Discussing Film. Um welchen Part es sich genau handelt, ist allerdings bislang unklar. Aufgrund der Comedy-Expertise Chiengs tippen viele Fans jedoch auf die Rolle eines witzigen Sidekicks für den Titelhelden. Ob der Schauspieler vor dem Shutdown bereits Szenen drehen konnte, ist ebenfalls nicht bekannt.

Chieng ist vor allem bekannt aus der Nachrichtensatire "The Daily Show" auf Comedy Central und für seine Rolle als Eddie Cheng im Kinohit "Crazy Rich". Zudem machte er zuletzt mit seinem eigenen Stand-up-Format auf Netflix, "Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America!", von sich reden.

Der Cast von "Shang-Chi" wächst

Ronny Chieng stößt zu einer bereits illustren Besetzung: Simu Liu ("Orphan Black") übernimmt die Hauptrolle, Tony Leung ("Infernal Affairs") gibt den Bösewicht. In weiteren Rollen wirken Rapperin Awkwafina ("Jumanji 2: The Next Level") und Michelle Yeoh ("Crazy Rich", "Star Trek: Discovery") mit.

Neuer Kinostart im Mai 2021

Ursprünglich sollte "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" bereits im Februar 2021 in den Kinos anlaufen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste Marvel Studios seinen Pläne für Phase 4 des Marvel Cinematic Universe jedoch noch einmal umwerfen: Die Comicverfilmung wird nun am 6. Mai 2021 in den deutschen Kinos starten.