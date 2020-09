"She-Hulk" gefunden: "Orphan Black"-Star für Marvel-Serie gecastet

Nachdem monatelang verschiedenste Casting-Gerüchte im Netz kursierten, ist die Hauptdarstellerin für die "She-Hulk"-Serie auf Disney+ endlich gefunden. Emmy-Gewinnerin Tatiana Maslany wird Jennifer Walters aka She-Hulk spielen – und die Glückwünsche aus ihrer neuen "Marvel-Familie" ließen nicht lange auf sich warten.

Dass "Orphan Black"-Darstellerin Tatiana Maslany She-Hulk verkörpern wird, meldet unter anderem Deadline. Erst wenige Tage zuvor berichtete das Branchenblatt, dass Regisseurin Kat Coiro verpflichtet wurde, um mehrere Episoden der kommenden Serie zu verantworten, darunter auch die Pilotfolge.

Grüße vom "Cousin"

Jennifer Walters alias She-Hulk ist Anwältin und die Cousine von Bruce Banner aka dem Hulk höchstpersönlich. Nachdem Walters angeschossen wird und eine Bluttransfusion ihres Cousins erhält, verfügt sie ebenfalls über übermenschliche Kräfte. Anders als bei ihrem Cousin bleibt ihre Intelligenz und Persönlichkeit jedoch unbeeinflusst, wenn sie ihre Hulk-Form annimmt.

Klar, dass Bruce-Banner-Darsteller Mark Ruffalo es sich nicht nehmen lässt, Tatiana Maslany im Marvel Cinematic Universe zu begrüßen. "Willkommen in der Familie, Cousine!", schreibt der Schauspieler auf Twitter. Gerüchten zufolge wird Ruffalo in der "She-Hulk"-Serie einen Gastauftritt haben.

Zahlreiche Marvel-Serien für Disney+ in Arbeit

Die "She-Hulk"-Serie ist nur eine von vielen Marvel-Serien, die beim Streamingdienst des Maus-Konzerns in Arbeit sind. Die Miniserie "WandaVision" soll noch 2020 starten. Zudem sind "The Falcon and Winter Soldier" und "Loki" bereits in Produktion.

Weitere geplante Serien sind "Hawkeye", "Moon Knight" und "Ms. Marvel". Wann genau die Fans all diese Produktionen zu sehen bekommen, hat Disney bislang nicht verraten.