"Sherlock Holmes 3": "Peaky Blinders"-Star für Sequel gecastet

Holmes und Watson bekommen Gesellschaft: Für "Sherlock Holmes 3" soll Paul Anderson als Colonel Sebastian Moran zurückkehren. Es ist nicht das erste Mal, dass der "Peaky Blinders"-Star das ikonische Ermittler-Duo in Unruhe versetzt.

In trockenen Tüchern ist der Deal jedoch noch nicht. Der Brite befindet sich noch in Gesprächen mit Studio Warner Bros., wie The Illuminerdi berichtet.

"Peaky Blinders"-Star als Bösewicht im Sequel?

Anderson war bereits im Vorgänger "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" als Colonel Moran zu sehen, einem Verbündeten von Holmes' Nemesis Professor Moriarty (Jared Harris). Der eiskalte Killer sinnt in "Sherlock Holmes 3" offenbar auf Rache für den Tod des Oberschurken.

Im kriminellen Film- und TV-Milieu kennt sich Anderson aus: Seit 2013 spielt er in der BBC-Serie "Peaky Blinders: Gangs of Birmingham" ein Mitglied des berüchtigten Shelby-Clans, der Birmingham im festen Griff hat.

Es wird erwartet, dass Robert Downey Jr. und Jude Law als Sherlock Holmes und Dr. Watson zurückkehren. Laut Illuminerdi befinden sich die Hollywoodstars ebenso wie Anderson in Verhandlungen über eine Rückkehr.

"Sherlock Holmes 3" lässt ein Jahrzehnt auf sich warten

In Planung ist "Sherlock Holmes 3" seit nunmehr schon fast einem Jahrzehnt. Bereits kurz nach dem Erscheinen von "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" 2011 wurde über eine Fortsetzung spekuliert. Doch erst 2018 kam Bewegung in die Produktion und sie bekam mit Dezember 2020 einen Starttermin. Dieser wurde inzwischen um ein Jahr verschoben. Ein Regisseur für das Sequel konnte sich das Studio in Form von Dexter Fletcher sichern, der zuletzt mit dem Elton-John-Biopic "The Rocketman" einen Überraschungserfolg feierte.