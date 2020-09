Sie tun's wirklich! In "Fast & Furious 9" geht's ins Weltall

Seit Längerem hält sich das Gerücht, dass es "die Familie" im Sequel "Fast & Furious 9" in den Weltraum verschlagen könnte. Nun meldet sich Letty-Darstellerin Michelle Rodriguez zu den Spekulationen zu Wort – und bestätigt die abgespacte Storyline!

Schon im vergangenen Juli hatte Michelle Rodriguez' Co-Star Ludacris den Stein ins Rollen gebracht. In einem Interview deutete er an, dass es in "Fast & Furious 9" hoch hinaus gehen könnte – sehr, sehr hoch. Jetzt bestätigt Michelle Rodriguez im Interview mit SiriusXM, was wir alle längst ahnten: Es geht tatsächlich ins Weltall!

"F&F"-Stars und Sterne

Auf die Frage, ob sie gemeinsam mit Ludacris ins All fliegt, antwortet Rodriguez: "Oh, das gibt's doch nicht. Wie habt ihr das rausgefunden? Seht ihr, was passiert? Die Leute reden hinter den Kulissen. Wenn ein Film nicht rauskommt und etwas in Vergessenheit gerät, kommen die Dinge ans Licht. Niemand sollte das wissen!"

Als die Schauspielerin hört, dass ihr Kollege Ludacris sich verplappert hat, gibt sie sich geschlagen: "Das gibt's nicht. Oh, naja. Nein, ich fliege nicht, ich nicht. Ich habe nicht das Glück, ins All zu fliegen."

Letty bleibt demnach auf dem Boden der Tatsachen. Aber welche Charaktere heben ab? Die Chancen stehen zumindest gut, dass Vin Diesels Charakter Dom einen Abstecher zu den Sternen machen darf ...

Familiendrama kommt nicht zu kurz

"Fast & Furious 9" wird inhaltlich direkt an den achten Teil der Reihe anknüpfen. Diesmal müssen sich Dominic Toretto und seine "Familie" mit Doms jüngerem Bruder Jakob (John Cena) auseinandersetzen, der mit einer alten Bekannten zusammenarbeitet: der Cyberterroristin Cipher (Charlize Theron).