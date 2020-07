Sky feiert TV-Premiere von "Birds of Prey" mit eigenem DC-Sender

DC-Fans aufgepasst: Ab dem 14. August gibt's die volle Dröhnung Comicverfilmungen auf Sky! Der Pay-TV-Sender spendiert den DC-Helden und -Schurken zehn Tage lang einen eigenen Pop-up-Sender, auf dem rund um die Uhr die Abenteuer von Batman, Superman und anderen alten Bekannten aus Gotham und Metropolis gezeigt werden.

Den Auftakt macht "Harley Quinn: Birds of Prey". Der Film mit Margot Robbie als titelgebender Clownprinzessin des Verbrechens feiert am 14. August seine TV-Premiere auf Sky. Gut zu wissen: Mit Sky Q kannst Du "Harley Quinn: Birds of Prey" auch in Ultra-HD-Qualität ansehen.

Harley kommt nicht allein

Insgesamt werden auf dem Sender Sky Cinema DC Helden, der vom 14. bis 23. August verfügbar ist, 15 DC-Filme in Dauerschleife ausgestrahlt. So wird auch Margot Robbies Debüt als Harley Quinn in David Ayers "Suicide Squad" zu sehen sein. Des Weiteren erwartet Sky-Nutzer der heiß diskutierte "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, den mein Kollege Wolf als "besten Film des Jahres" betitelte – zu Recht, wie ich finde.

Alle 15 Filme auf Sky Cinema DC Helden

Das Programm auf dem Pop-up-Sender von Sky stammt aus über 40 DC-Filmgeschichte. Die Titel samt Erscheinungsjahr im Überblick: