So startet "The Walking Dead" in die zweite Hälfte von Staffel 10

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen startet "The Walking Dead" mit der zweiten Hälfte von Staffel 10 wieder durch. Was die Fans in der Auftaktfolge erwartet, zeigt ein Clip mit den ersten 75 Sekunden.

Es ist stockfinster, wir hören das Krächzen und Röcheln der Untoten – und inmitten der Beißer stehen die Überlebenden. "The Walking Dead"-Fans ist in diesem Moment klar: Staffel 10B knüpft unmittelbar an das Midseason-Finale an, als die Gruppe von Alexandria-Bewohnern schnurstracks in Alphas Falle tappte.

Carol gegen Alpha

Vorerst scheinen die Überlebenden die Untoten von sich fernhalten zu können, doch dann macht die Gruppe eine Entdeckung: Auf einer Empore steht jemand mit einer Fackel in der Hand, der sie beobachtet. Carol erkennt sofort, dass es sich um Alpha handelt – und schreit sie an. Es ist ein Schrei voller Hass. Ein Schrei, der sagt: "Wenn ich Dich in die Finger bekomme, weilst Du nicht mehr lange unter den Lebenden."

Niemand soll überleben

Was Alpha mit der Gruppe von Alexandria-Bewohnern vor hat, wird direkt im Anschluss deutlich. Sie verlässt die Höhle und gibt ihren loyalen Whisperer-Mitgliedern einen klaren Auftrag: "Stellt sicher, dass sie nicht rauskommen!" Gesagt, getan! Whoopsie ...