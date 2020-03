"Space Jam 2": Geheimnis um Don Cheadles Rolle gelüftet?

Ups, da hat sich möglicherweise jemand verplappert und verraten, wen Don Cheadle in "Space Jam 2" spielen wird. Ausgerechnet ein Serienkollege des Schauspielers plauderte aus dem Nähkästchen.

Don Cheadle und Paul Scheer stehen gemeinsam für die Comedyserie "Black Monday" vor der Kamera. In einer Podcast-Folge von Clip City mit Scheer als Gast lenkt Moderator Jovan Buha das Gespräch auf Cheadle und dessen Rolle in "Space Jam 2".

Sorgt Don Cheadles Figur für Ärger?

"Don Cheadle, mit dem ich zusammen 'Black Monday' drehe, ist der Böse in 'Space Jam 2'", verrät Paul Scheer. Ups! Dieses nicht unwichtige Detail war bisher nicht bekannt. Was wohl Don Cheadle oder gar Warner Bros. dazu sagt? Zuletzt war die Annahme, dass der Hollywoodstar zusammen mit LeBron James in der Tune Squad spielt. Die Verantwortlichen des Sequels haben aber offenbar andere Pläne.

"LeBron ist spitze!"

Laut Paul Scheer ist Don Cheadle ganz begeistert von dem NBA-Superstar. Er sei "wirklich großartig". Scheer ergänzt: "[LeBron] war schon in 'Dating Queen' spitze." Mehr Informationen über "Space Jam 2" oder die Rolle seines Kollegen lässt sich Paul Scheer dann aber nicht aus der Nase ziehen.

Unklar ist aktuell, ob am geplanten Kinostart festgehalten werden kann. "Space Jam 2" soll am 16. Juli 2021 in den USA auf der Leinwand starten. Da sich aufgrund der Corona-Krise zahlreiche Film- und Serienproduktionen verzögern und sich zudem LeBron James, wie viele andere Stars auch, in selbst gewählter Quarantäne befindet, bleibt abzuwarten, ob an dem Termin festgehalten werden kann.