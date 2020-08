"Space Jam 2": LeBron James zeigt sich erstmals im Tune-Squad-Trikot

Ein neuer Sneak-Peek-Clip gewährt den Fans einen ersten Blick auf die Montur, die Basketball-Star LeBron James und die Looney Tunes in "Space Jam: A New Legacy" tragen werden. Spoiler: Die Trikots für das Reboot des 1996er-Animationsfilms sind gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig ...

Via Twitter präsentiert LeBron James den blau-orangenen Tune-Squad-Look für "Space Jam 2" alias "Space Jam: A New Legacy". Die Reaktionen der Fans auf das grelle Design fallen allerdings verhalten aus. "Ugh, diese Jerseys sind höllisch hässlich", kommentiert ein Follower. "Nein, danke. Ich bleibe bei meinem Original-Tune-Squad-Trikot", meint ein anderer.

Abgesehen von den umstrittenen Trikots präsentiert sich die Entwicklung des "Space Jam"-Reboots jedoch in Bestform: Neben LeBron James werden NBA-Stars wie Anthony Davis und Klay Thompson im Film zu sehen sein. Zudem wurde Berichten zufolge Schauspieler Don Cheadle ("Avengers: Endgame") als Bösewicht gecastet und "Black Panther"-Regisseur Ryan Coogler ist als Produzent beteiligt.

Details zur Story sind bislang nicht bekannt. Sicher ist nur: LeBron James wird sich mit Bugs Bunny und dem Rest der Looney Tunes zusammenschließen, um Kinogängern ein schrilles Match zu liefern – wie einst Michael Jordan im Kinohit von 1996.

Kinostart

Wenn alles glatt geht, startet "Space Jam: A New Legacy" am 16. Juli 2021 in den US-Kinos. Ein deutscher Starttermin steht bislang nicht fest.