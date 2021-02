"Spider-Man 3": Cast teilt erste Fotos und den "offiziellen" Titel

Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon teilen zu "Spider-Man 3" auf ihren Instagram-Profilen erste Fotos aus dem Film – und den "offiziellen" Titel. Doch irgendwie scheinen sie sich nicht ganz einig zu sein, welcher denn nun der korrekte ist.

Mit großer Euphorie teilt jeder der drei "Spider-Man 3"-Darsteller den vermeintlich offiziellen Titel des Films. Während er bei Tom Holland "Spider-Man: Phone Home" heißt, verkündet Zendaya "Spider-Man: Home Slice". Jacob Batalon wiederum schreibt, der Titel laute "Spider-Man: Home-Wrecker". Aber was stimmt denn nun?!

Wie heißt denn nun "Spider-Man 3"?

Es herrscht Verwirrung bei allen Beteiligten. Tom Holland kommentiert unter dem Foto von Jacob Batalon: "Moment, was?!?!" und bei Zendaya wird er noch deutlicher: "Alles klar, ich habe genug davon, ich rufe [Regisseur] Jon [Watts] an!" Was dessen Antwort auf den Spaß der drei "Spider-Man 3"-Stars ist, bleibt vorerst unbekannt. Doch wer weiß: Vielleicht folgt der offizielle Titel schneller, als wir denken.

Das Trio hat noch ein Geschenk für die Fans

Neben all dem Spaß, den sich Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon mit ihren Fans und Followern erlauben, haben sie auch noch ernsthafte News parat. Jeder von ihnen hat den Fake-Titel mit einem Schnappschuss aus dem Film ergänzt.

Wirklich viel geben diese allerdings nicht preis. Eines ist klar: Der Fokus von "Spider-Man 3" liegt auf dem Dreiergespann und das stolpert wieder von einem Abenteuer ins nächste. Was uns abseits davon erwartet, bleibt allerdings weiterhin ein Mysterium.

Immerhin: Bisher sieht alles ganz danach aus, als stehe dem Kinostart am 17. Dezember 2021 nichts im Wege!