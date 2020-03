Spielt noch ein "Game of Thrones"-Star in "The Witcher" Staffel 2 mit?

Die Fantasy-Serie "The Witcher" von Netflix war ein weltweiter Erfolg. Kein Wunder, dass sich viele Stars jetzt darum reißen, in der zweiten Staffel eine Rolle zu ergattern. Aktuellen Gerüchten zufolge ist das einer jungen Dame gelungen, die "Game of Thrones"-Fans nur zu gut kennen.

Bestätigt ist es nicht, aber angeblich soll Natalie Dormer in der zweiten "Witcher"-Staffel mitspielen. Das meldet die "Witcher"-Fanseite Redanian Intelligence. Dormer war in der HBO-Serie "Game of Thrones" als Margaery Tyrell zu sehen.

Ein verräterischer Reitausflug?

Natalie Dormer wurde demnach im südenglischen Surrey bei einem kleinen Reitausflug mit einem Crewmitglied der "Witcher"-Serie gesichtet. Surrey ist einer der Drehorte für die nächste Staffel. Und noch verräterischer: Kurz danach schrieb jemand aus der Casting-Abteilung von "The Witcher" in einer Instagram-Story: "Wenn Dir einfällt, dass im Grunde jeder Tag ein Samstag ist bei 'The Witcher'. Lachen, tanzen und reiten mit [zensierter Name eines Crewmitglieds] und Natalie Dormer!"

©Helen Sloan/HBO 2018 fullscreen Natalie Dormer als Margaery Tyrell in "Game of Thrones".

Nochmal: Das ist natürlich keine offizielle Bestätigung. Aber dass Natalie Dormer ein gewisses Händchen für epische Fantasy-Serien hat, hatte sie ja schon mit "Game of Thrones" bewiesen. Dort avancierte ihre bildschöne und blitzgescheite Margaery Tyrell schnell zu einem Fan-Liebling – bis zu ihrem feurigen Ende.

Empfehlungen des Autors: Primetime "The Witcher": Sechs Neuzugänge zum Drehstart von Staffel 2 verkündet

Auch Tormund Riesentod ist dabei

Sollte die Meldung stimmen, ist Dormer schon der zweite Star aus "Game of Thrones", der in der zweiten "Witcher"-Staffel mitspielt. Kristover Hivju alias Tormund Riesentod ist bereits als verfluchter Nivellen bestätigt.

Staffel 2 ist bereits in Produktion. Mit einem Start auf Netflix rechnen wir allerdings erst 2021.