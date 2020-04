Spin-off-Serie zu "Rogue One" auf Disney+ bekommt prominenten Zuwachs

Das "Star Wars"-Universum wächst unaufhaltsam weiter! Für die kommende Spin-off-Serie über den Hauptmann der Rebellen-Allianz, Cassian Andor, stehen zwei weitere Schauspieler kurz vor einem Vertragsabschluss.

Unter anderem befindet sich Stellan Skarsgård in den finalen Verhandlungen, Teil der an "Rogue One" angelegten Spin-off-Serie zu werden, wie Variety exklusiv berichtet. Der gebürtige Schwede ist seit vielen Jahren in Hollywood fest verankert und war unter anderem zuletzt in der hoch gelobten Miniserie "Chernobyl" zu sehen. Falls der Kinostart eingehalten werden kann, sehen wir Stellan Skarsgård außerdem ab dem 17. Dezember als Baron Vladimir Harkonnen in Denis Villeneuves "Dune"-Adaption.

Ebenfalls kurz vor Vertragsunterzeichnung steht laut Variety der Schauspieler Kyle Soller. Vielleicht ist sein Name nicht so geläufig wie der von Skarsgård, ein Blick auf die Filmografie des US-Amerikaners zeigt jedoch, dass er seit 2012 vor der Kamera steht. Gleich seine erste Rolle landete er in "Anna Karenina" an der Seite von Keira Knightley. Es folgten Auftritte in "Inside WikiLeaks" (2013), der Miniserie "You, Me and the Apocalypse" (2015) sowie der Serie "Poldark".

Welche Rollen spielen sie im "Rogue One"-Spin-off?

Unklar ist, in welchen Rollen die beiden in diesem Projekt zu sehen sein werden. Stellan Skarsgård wäre eigentlich für eine Rolle auf der Gegenseite von Cassian Andor prädestiniert. Er könnte einen ähnlichen Charakter wie Werner Herzog in "The Mandalorian" spielen. Kyle Soller hingegen würde sich gut als Teil der Rebellen-Allianz machen.

Ein Wiedersehen steht bevor

Die noch namenlose "Star Wars"-Serie setzt zeitlich vor den Ereignissen von "Rogue One" an und fokussiert sich auf Cassian und seine frühe Zeit bei der Rebellion, in der er gegen das Imperium kämpft. Wie schon im Film wird Cassian Andor von Diego Luna gespielt. Auch ein Wiedersehen mit K-2SO, der von Alan Tudyk gespielte Android, wird es geben.