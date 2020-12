Spotify: Diese Songs und Künstler wurden 2020 am meisten gestreamt

Es ist wieder so weit: Der Dezember, der Monat der Jahresrückblicke, ist angebrochen. Musik-Streamingdienst Spotify ist 2020 besonders früh dran und verrät, welche Songs und Musiker in diesem Jahr bei den Nutzern der Plattform am beliebtesten waren. Ganz vorne weg: der puerto-ricanische Rapper und Reggaeton-Sänger Bad Bunny.

Bad Bunny ist im weltweiten Ranking der meistgestreamte Künstler 2020 auf Spotify, wie aus dem Spotify-Jahresrückblick "Wrapped" hervorgeht. 8,3 Milliarden Streams kann der Musiker für sich verbuchen. Mit "YHLQMDLG" liefert er zudem das international erfolgreichste Album des Jahres auf Spotify.

Die am meisten gestreamte Künstlerin 2020 ist wiederum die Singer-Songwriterin Billie Eilish. Letztere gewann den Titel bereits zum zweiten Mal in Folge. Darüber hinaus steuert die Sängerin den Titeltrack zum neuen "James Bond"-Film bei – mehr Erfolg geht also kaum.

Der weltweit beliebteste Song 2020 geht auf das Konto des kanadischen Superstars The Weeknd: "Blinding Lights" wurde satte 1,6 Milliarden Mal gestreamt.

In Deutschland toppt Hip-Hop alles

Ein Blick auf die Streamingzahlen in Deutschland zeigt: An Capital Bra ("Einsam an der Spitze") kommt hierzulande keiner vorbei. Der Rapper setzt sich gegen seine Kollegen Apache 207 und Samra durch, die Platz 2 und 3 im Deutschland-Ranking belegen.

Das hierzulande am häufigsten gestreamte Album stammt allerdings nicht von Capital Bra: In dieser Kategorie schnappt sich Apache 207 mit "Treppenhaus" den Titel.

Meistgestreamte Künstler und Künstlerinnen in Deutschland auf Spotify:

Capital Bra

Apache 207

Samra

Bonez MC

Ufo361

Meistgestreamte Songs in Deutschland auf Spotify: