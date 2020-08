"Spuk in Bly Manor": Die ersten Bilder zur neuen Staffel sind da

Wann genau "Spuk in Bly Manor" auf Netflix startet, ist noch nicht bekannt. Immerhin: Der Streamingdienst spendiert uns jetzt das Poster zum Nachfolger von "Spuk in Hill House" und packt ein paar Bilder für den ersten Eindruck obendrauf.

Dem Poster nach zu urteilen, startet "Spuk in Bly Manor" noch im Herbst dieses Jahres auf Netflix – nur ein konkretes Datum bleibt uns der Streamingdienst vorerst schuldig. Zu dem Plakat, das unter anderem auf dem Instagram-Account der Serie geteilt wurde, schreiben die TV-Macher: "Bis [zum Release] ... blickt unter die Oberfläche." Und in der Tat: Wer genau hinsieht, erkennt mehr als eine helle Reflexion im Wasser.

"Spuk in Bly Manor" mit alten und neuen Gesichtern

Außerdem hat Netflix erste Bilder veröffentlicht, die zeigen, was uns in "Spuk in Bly Manor" erwartet. Nämlich eine neue Geistergeschichte in einem neuen Haus sowie einige neue Charaktere.

©Eike Schroter/Netflix 2020 fullscreen Was für eine Idylle: Flora (Amelie Smith) spielt am See. ©Eike Schroter/Netflix 2020 fullscreen Gerne auch zusammen mit Rebecca (Tahirah Sharif). Horror sucht man bei diesem Anblick vergebens ... ©Eike Schroter/Netflix 2020 fullscreen Führt Peter Quint (Oliver Jackson-Cohen) etwas im Schilde?

Bisher ist bekannt, dass "Spuk in Bly Manor" auf der Novelle "Das Durchdrehen der Schraube" von Henry James aus dem Jahr 1898 beruht. Showrunner Mike Flanagan ("Doctor Sleeps Erwachen") hat sich laut IGN allerdings auch noch an anderen Geschichten von James bedient.

Mit Oliver Jackson-Cohen und Victoria Pedretti kehren zwei Darsteller aus "Spuk in Hill House" zurück, sie werden jedoch völlig neue Charaktere spielen.