Staffel 3 von "You" bestätigt? Penn Badgley verplappert sich

Die Weihnachtsfeiertage wurden "You"-Fans mit dem Erscheinen von Staffel 2 versüßt. Und die Geschichte um den Stalker mit einer Obsession für die große Liebe ist offenbar noch nicht auserzählt. Das rutschte Penn Badgley in einem Interview heraus.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight spricht der Joe-Darsteller über eine Staffel 3. Zwar bemerkt Badgley seinen Fehler sofort. Doch die Katze ist nun aus dem Sack.

Keine offizielle Ankündigung, aber ...

Eigentlich geht es im Interview um eine unerwartete Wendung am Ende von Staffel 2. Doch im Gespräch nimmt Badgley auf einmal Bezug auf Staffel 3. "Darf ich sagen, dass in der dritten Staffel …", setzt er an, nur um sich mit Schreck zu unterbrechen. Die Interviewerin befragt ihn natürlich sofort zu einer möglichen Staffel 3. "Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nichts über eine dritte Staffel", windet sich Badgley heraus. Es sei an anderen, diese offiziell zu verkünden.

Löst sich Staffel 3 von “You” von der Vorlage?

Überraschend ist die Neuigkeit nicht, wenn man bedenkt, dass Staffel 2 mit einem Cliffhanger endete und die Serie auf Netflix eine starke Fanbase hat. "You – Du wirst mich lieben" basiert auf den Romanen von US-Autorin Caroline Kepnes. Während die Auftaktseason sich an ihrem Werk "You" orientierte, folgt die Handlung von Staffel 2 ihrem Roman "Hidden Bodies". Für eine mögliche Staffel 3 liegt keine Romanvorlage von Kepnes vor. Ob eine weitere Staffel in Zusammenarbeit mit ihr entwickelt wird oder sie sich von der Vorlage löst, ist unbekannt.