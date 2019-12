"Star Wars 9": Neue Filmszene enthüllt Palpatines Rolle

Täglich versüßen uns neue Trailer zu "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" die Wartezeit bis zum Kinostart. Über die Story des Films verraten die normalerweise wenig. Eine neu veröffentlichte Szene aus dem letzten Teil der Trilogie jedoch verrät nun einige Details zur Rolle von Imperator Palpatine. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Achtung, Spoiler! Der folgende Artikel beinhaltet einen Spoiler zu "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers".

In dem Video ist zu sehen, wie Kylo Ren (Adam Driver) zu einem einsamen verlassenen Planeten fliegt. Dabei scheint es sich um den Eisplaneten zu handeln, der auch schon in anderen Trailern zu sehen war. Schließlich gelangt er zu einem dunklen Gebäude, in dem er eine seltsame Maschine findet, in der ein Licht zu sehen ist. Während Kylo Ren alleine und mit gezücktem Lichtschwert durch die dunklen Hallen wandert, erklingt aus dem Off die Stimme von Imperator Palpatine. Er freut sich offenbar, dass Kylo den Weg zu ihm gefunden hat.

Palpatine lässt seinen Plan durchblicken

Und dann lässt der Imperator verbal die Maske fallen: "Ich war jede Stimme in deinem Kopf, die du je gehört hast." Während er diesen Satz sagt, verändert sich die Stimme von Palpatine. Mal klingt sie wie Snoke, der im letzten Teil von Kylo Ren getötet wurde, mal wie Darth Vader aus der alten Trilogie. Die Szene suggeriert, dass Kylo Rens Weg auf die dunkle Seite der Macht von Anfang an zum Plan des Imperators gehörte und dieser ihn für seine Zwecke missbraucht hat. Hat Palpatine dabei vielleicht sogar Snoke selbst kontrolliert?

Alles verrät die Filmszene nicht. Dennoch wird nun klarer, wie Regisseur J. J. Abrams plant, den Imperator als finalen Widersacher in die Geschichte einzubringen. Bis zum Kinostart dauert es noch eine Woche. Wir sind gespannt, wie letztlich die Puzzleteile der Story zusammenkommen werden.