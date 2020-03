"Star Wars 9"-Star stößt zum Cast der "Loki"-Serie auf Disney+

Die angekündigte Marvel-Serie "Loki" nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Ein bekannter britischer Schauspieler hat sich der Besetzung um Hauptdarsteller Tom Hiddleston angeschlossen. Interessant: Der Neuzugang ist ein wahrer Experte für Schurkenrollen!

Richard E. Grant ist das neue Cast-Mitglied der "Loki"-Miniserie. Das berichtet unter anderem das Branchenblatt Variety. Der Brite ist bekannt als Filmbösewicht aus Blockbustern wie "Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers" und "Logan – The Wolverine". 2019 war er für seine Darbietung in der Filmbiografie "Can You Ever Forgive Me?" für einen Oscar als "Bester Nebendarsteller" nominiert.

Welche Rolle Grant in "Loki" spielen wird, ist bislang nicht bekannt. Variety will jedoch erfahren haben, dass der Schauspieler lediglich in einer einzigen der insgesamt sechs Folgen zu sehen sein wird. Möglicherweise das Debüt eines neuen Oberschurken im Marvel-Universum?

Erste Details zu Cast und Plot von "Loki"

Neben Grant wird natürlich Tom Hiddleston in seiner Paraderolle als Trickster-Gott Loki zu sehen sein. Des Weiteren deuten Leak-Aufnahmen vom Set der Serie darauf hin, dass Sophia Di Martino ("Yesterday") entweder als Lady Loki oder Hexe Enchantress mitmischen wird.

Martinos Charakter scheint sich laut ComicBook zudem mit der TVA (Time Variance Authority) anzulegen, die die Entwicklung und Wahrung der unterschiedlichen Zeitlinien überwacht. Bereits der erste Blick auf "Loki" enthüllte, dass Thors "Bruder" von der TVA in Gewahrsam genommen wird, nachdem er in "Avengers: Endgame" mit dem Raumstein in eine alternative Zeitlinie entkam. Ein TVA-Agent wird Berichten zufolge von niemand Geringerem als Owen Wilson ("Shang-High Noon") verkörpert.

"Loki" kommt Anfang 2021

Disney-CEO Bob Iger bestätigte unterdessen noch einmal beim Shareholder-Meeting des Maus-Konzerns (via ComicBook) den voraussichtlichen Starttermin der "Loki"-Show auf Disney+. Die Miniserie werde "Anfang 2021" auf dem neuen Streamingdienst abrufbar sein. Überraschend kommt diese Ankündigung nicht, schließlich war bereits auf der San Diego Comic-Con 2019 von einem Start im "Frühjahr 2021" die Rede. Dennoch ist es gut zu wissen, dass Disney offenbar nicht mit Verzögerungen rechnet.