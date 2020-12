"Star Wars": Boba-Fett-Originaldarsteller Jeremy Bulloch gestorben

Traurige Neuigkeiten für alle "Star Wars"-Fans: Der britische Schauspieler Jeremy Bulloch ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Bekannt war Bulloch vor allem für seine Darbietung als Kopfgeldjäger Boba Fett in der Original-Trilogie der Sternensaga.

Mit einem Post auf der privaten Facebook-Seite von Jeremy Bulloch bestätigten dessen Angehörige den Tod des Schauspielers. Demnach ist Bulloch am 17. Dezember 2020 infolge gesundheitlicher Komplikationen gestorben. Der Brite habe seit mehreren Jahren an Parkinson gelitten. Bulloch starb in einem Londoner Krankenhaus, seine Ehefrau und zwei seiner drei Söhne waren in seinen letzten Tagen bei ihm (via Deadline).

Nicht nur Boba Fett

In seiner über 45 Jahre andauernden Filmkarriere stand Jeremy Bulloch nicht nur als wortkarger Kopfgeldjäger Boba Fett für "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) vor der Kamera. Er spielte zusätzlich einen weiteren "Star Wars"-Charakter in "Episode III - Die Rache der Sith" (2005): Captain Colton.

Darüber hinaus war er für seine Rollen in mehreren "James Bond"-Filmen sowie der TV-Serie "Doctor Who" bekannt.

Das "Star Wars"-Universum trauert

Nachdem der Tod von Jeremy Bulloch bestätigt wurde, zeigten sich Kollegen und Fans gleichermaßen betroffen. Via Instagram machte zunächst Daniel Logan, der Darsteller des jungen Boba Fett in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002), seiner Trauer über den Verlust von Jeremy Bulloch Luft. "Ich werde nie vergessen, was du mir alles beigebracht hast! Ich werde dich immer lieben", schrieb der Schauspieler.

Kurz darauf meldete sich auch Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill via Twitter zu Wort. Bulloch sei "der Inbegriff des englischen Gentleman" gewesen. Er sei sehr dankbar, ihn gekannt zu haben und werde seinen Kollegen sehr vermissen.

Und auch auf dem offiziellen "Star Wars"-Account hieß es in einem Tweet, Jeremy Bulloch werde nicht nur für seine Performance als Boba Fett in Erinnerung bleiben, sondern auch für seine "warme und großzügige" Art.