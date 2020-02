"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" gibt's ab 30. April fürs Heimkino

Möge der Platz in Deinem Heimkino-Regal ausreichen! Ab dem 30. April kannst Du Deine private DVD- und Blu-ray-Sammlung um mehrere "Star Wars"-Filme erweitern. Darunter natürlich auch der neueste Streifen "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers".

Episode 9 der legendären Skywalker-Saga erscheint als DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray sowie als limitierte 3D Blu-ray (Steelbook). Falls Du zu den ganz Ungeduldigen gehörst, kannst Du Dir "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" bereits ab dem 17. April über einen digitalen Download nach Hause auf die Festplatte holen.

Apple-TV-Nutzer sind hier klar im Vorteil: Laut Pressemitteilung erhalten sie zwei zusätzliche Features mit den Titeln "Des Maestros Finale" und "Das Ende einer Saga" ganz exklusiv!

©Disney 2020 fullscreen Welche Version von Episode 9 darf's denn sein?

Welches Bonusmaterial gibt's?

Zunächst einmal: Die zahlreichen Extras wird es nur auf Blu-ray sowie für die digitalen Käufer geben. Auf der DVD ist das Bonusmaterial nicht zu finden.

Folgende Features sind auf einer zusätzlichen Disc enthalten:

Das Vermächtnis der Skywalker: Making-of in Spielfilmlänge mit Interviews von Cast und Crew

Making-of in Spielfilmlänge mit Interviews von Cast und Crew Die Speeder-Jagd auf Pasaana: Ein Blick hinter die Kulissen, wie die epische Verfolgungsjagd entstanden ist

Ein Blick hinter die Kulissen, wie die epische Verfolgungsjagd entstanden ist Dreharbeiten in der Wüste: So ist die Pasaana-Wüstenszene zum Leben erweckt worden

So ist die Pasaana-Wüstenszene zum Leben erweckt worden D-O – Schlüssel zur Vergangenheit: Erkundungstour durch das Raumschiff von Reys Eltern sowie ein Porträt über den neuen Droiden

Erkundungstour durch das Raumschiff von Reys Eltern sowie ein Porträt über den neuen Droiden Warwick & Sohn: Warwick Davis und sein Sohn schlüpfen dieses Mal gemeinsam in die Rollen der putzigen Ewoks

Warwick Davis und sein Sohn schlüpfen dieses Mal gemeinsam in die Rollen der putzigen Ewoks Die Kreaturen: Mit welcher Technik wurden die Kreaturen lebendig? Das Kreaturen-Effekte-Team gibt Antworten

Noch mehr "Star Wars"-Editionen

Wenn Du besonderen Wert auf die Einheitlichkeit der jeweiligen Designs der Hüllen legst, kommst ebenfalls voll auf Deine Kosten. Alle Filme der Skywalker-Saga sowie die Anthologie-Teile "Rogue One" und "Solo" sind ab dem 30. April im sogenannten Line Look erhältlich – und zwar als DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray.

©Disney 2020 fullscreen Ein Auszug des einheitlichen Line Looks der "Star Wars"-Filme.

Lieber alles in einer Sammelbox?

Falls Du lieber alle Filme in einer schmucken Box im Heimkino-Regal stehen hast: Auch das ist möglich. Ebenfalls am 30. April erscheint die komplette Skywalker-Saga auf DVD, Blu-ray und in einer 4K-UHD-Blu-ray-Box. Vor allem letztere Box hat es in sich: Insgesamt 27 Discs sind darin zu finden. Neun 4K UHD Blu-rays, neun Blu-rays und weitere neun Discs voller Bonusmaterial. Hinzukommt ein Booklet mit Zeichnungen und Fotografien vom Set sowie ein Brief von Mark Hamill.