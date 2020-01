"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" knackt die Milliardenmarke

Der Name ist Programm: Die Einspielergebnisse von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" klettern in himmlische Gefilde. Knapp einen Monat nach Kinostart hat Episode 9 der Sternensaga die Milliardenhürde genommen.

1,001 Milliarden US-Dollar hat "Der Aufstieg Skywalkers" bisher eingespielt – und der Film ist immer noch in den Kinos zu sehen. Der Abschluss der Trilogie ist damit der siebte Disney-Film mit Kinostart in 2019, der die Milliardenmarke geknackt hat.

"Der Aufstieg Skywalkers" nicht ganz so stark wie Vorgänger

481 Millionen Dollar spielte "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" laut Box Office Mojo allein in den USA ein, die restlichen 519 Millionen Dollar im Rest der Welt. In Deutschland belaufen sich die Einnahmen aktuell auf umgerechnet 60 Millionen Dollar. Damit ist "Der Aufstieg Skywalkers" nicht ganz so erfolgreich wie seine Vorgänger: "Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi" haben einen stärkeren ersten Kinomonat hingelegt. Auch die Kritiken zu "Der Aufstieg Skywalkers" sind vergleichsweise mau. Beim Filmbewertungsportal Rotten Tomatoes kommt der Sternen-Blockbuster lediglich auf 53 Prozent. Teil eins und zwei der neuen Trilogie bringen es auf 93 und 91 Prozent.

Erfolgsjahr für Disney – nicht nur wegen "Star Wars"

"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" gehört dennoch zu den erfolgreichsten Filmen der jüngsten Zeit: Er ist der siebte Disney-Film mit Kinostart im Jahr 2019, der die Milliardenhürde übersprungen hat. Ein Branchenrekord – sieben Milliarden-Hits in einem Jahr hat bislang kein Studio geschafft. Die Disney-Produktionen, die vergangenes Jahr ebenfalls die Milliardenmarke geknackt haben, sind "Avengers: Endgame", "Der König der Löwen", "Die Eiskönigin 2", "Aladdin", "Captain Marvel" und "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando".