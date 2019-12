Augen auf beim Kinobesuch: Wenige Tage vor dem Start von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" teasert Regisseur J. J. Abrams einen ganz besonderen Cameo an. Nach einem bekannten Charakter aus den animierten Serien solltet ihr im Finale der Sequel-Trilogie Ausschau halten.

Im Interview mit der japanischen Plattform SoraNews24 berichtet Regisseur J. J. Abrams nicht nur, wie schwer es gewesen sei, an einem würdigen Ende der aktuellen "Star Wars"-Trilogie zu arbeiten. Auf die Frage des Reporters nach seiner Lieblingsfigur (Spoiler: Es ist Han Solo) stellt Abrams die Gegenfrage: "Nebenbei, was ist Ihr liebster Charakter?" "Ahsoka Tano", antwortet dieser und entschuldigt sich prompt dafür, dass er sich für eine animierte Figur entschieden hat. Abrams Reaktion überrascht nicht nur den Interviewer: Der Regisseur teasert ein Cameo der Padawan an!

Mischt Ahsoka Tano in "Der Aufstieg Skywalkers" mit?

"Hmmm, Ahsoka, was? Also dann solltest du während 'Der Aufstieg Skywalkers' gut hinschauen", gibt Abrams dem Reporter zurück, der völlig überrumpelt nur noch "Was?" zurückfragen kann. Es scheint ganz so, als dürften Fans sich in "Star Wars 9" auf einen Auftritt von Ahsoka Tano freuen. Allerdings wird es wohl nur ein sehr kurzer Leinwandmoment. Schließlich meint Abrams, es sei nötig, ganz genau hinzusehen.

Im Animationsfilm "Star Wars: The Clone Wars" spielt Ahsoka als Lehrling Anakin Skywalkers die Hauptrolle. Für die gleichnamige TV-Serie ist sie ebenfalls von großer Bedeutung. Zuletzt war sie in der nachfolgenden Serie "Star Wars Rebels" zu sehen. Ein Cameo in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wäre der erste Auftritt der Figur in einem Realfilm.