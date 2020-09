"Star Wars: Rogue One"-Spin-off-Serie bekommt neuen Regisseur

Kurzfristiger Wechsel auf dem Regiestuhl: Showrunner Tony Gilroy wird nicht wie geplant die ersten drei Episoden der Spin-off-Serie über Cassian Andor aus "Star Wars: Rogue One" drehen. Stattdessen übernimmt ein Kollege, der sich mit Science-Fiction bestens auskennt.

Toby Haynes wird Tony Gilroy für die ersten drei Episoden der geplanten "Star Wars"-Serie hinter der Kamera ersetzen, wie Deadline berichtet. Haynes inszenierte unter anderem die Folge "Der Reichenbach Fall" der zweiten "Sherlock"-Staffel, mehrere "Doctor Who"-Episoden sowie die Folge "U.S.S. Callister" der Anthologieserie "Black Mirror", für die er einen Emmy erhalten hat.

Safety first!

Wie das Branchenportal erfahren hat, ist die Corona-Pandemie der Grund für den Regiewechsel. Die Dreharbeiten zur "Rogue One"-Spin-off-Serie sollen bereits im Oktober in Großbritannien beginnen. Tony Gilroy lebt allerdings in den USA, weshalb er das Risiko einer Reise nach Europa zurzeit als zu hoch erachtet.

Toby Haynes stand bereits auf der Liste der Regisseure für den seriellen "Star Wars: Rogue One"-Ableger, allerdings erst für spätere Folgen der ersten Staffel. Da er sowieso in Großbritannien lebt, übernimmt er nun direkt zu Beginn für Gilroy. So kommt es zu keiner Verzögerung im Ablauf und die Dreharbeiten können wie geplant beginnen. Gilroy bleibt weiterhin als Showrunner und ausführender Produzent an Bord.

Spin-off-Serie noch ohne Namen

So langsam wäre es auch an der Zeit, dass die Verantwortlichen verraten, wie die "Star Wars"-Serie über Cassian Andor heißen soll. Zumindest der Inhalt ist in groben Zügen bekannt: Die Serie spielt vor den Ereignissen in "Star Wars: Rogue One" und fokussiert sich auf den Rebellen Cassian Andor (Diego Luna). Die Produktion wird als Spionagethriller beschrieben.

Wann die Spin-off-Serie auf Disney+ starten wird, ist noch unbekannt.