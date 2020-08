"Star Wars"-Serie: "Rogue One"-Prequel findet Hauptdarstellerin

Frauenpower für das "Rogue One"-Prequel! Adria Arjona stößt zur Besetzung der Spin-off-Serie rund um den Rebellenagenten Cassian Andor. Damit dürfte der Cast der Produktion von Disney+ langsam aber sicher komplett sein.

Welche Rolle Arjona übernehmen wird, ist laut Deadline derzeit noch nicht bekannt. Sie könnte sowohl auf der Seite der Rebellen als auch des Galaktischen Imperiums kämpfen.

Darstellerin mit Action-Erfahrung für "Star Wars"-Serie

Adria Arjona hat sich in den letzten Jahren sowohl in Serien als auch Filmen einen Namen gemacht. Sie war in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "True Detective" zu sehen und landete im Anschluss Rollen in den Fantasyformaten "Emerald City" und "Good Omens". Zu ihren Filmauftritten gehören "Pacific Rim 2: Uprising", "Triple Frontier" und der Netflix-Kracher "6 Underground". 2021 wird sie in der Comicverfilmung "Morbius" zu sehen sein. Action dürfte für die aus Puerto Rico stammende Schauspielerin also kein Problem sein.

Rückkehrer und Neuzugänge für "Rogue One"-Prequel

In der "Rogue One"-Serie wird Arjona unter anderem an der Seite von Diego Luna spielen, der seine Rolle als Rebell Cassian Andor aus dem Film von 2016 wiederaufnehmen wird. Ebenso kehren Alan Tudyk als Android K-2SO und Genevieve O’Reilly als Rebellenanführerin Mon Motha zurück. Als Neuzugänge konnten die Macher Stellan Skarsgård ("Chernobyl") und Kyle Soller ("Poldark") gewinnen. Tony Gilroy, der Co-Autor von "Rogue One", ist der Showrunner der Serie. Er wird die Pilotfolge schreiben sowie bei einigen Episoden Regie führen.

Die Serie spielt zeitlich vor dem Film "Star Wars: Rogue One" in den frühen Tagen der Rebellion gegen das Imperium. Im Mittelpunkt steht der Rebellenspion Cassian Andor. Die Serie wurde bei Ankündigung als eine Art "Agententhriller" beschrieben. Die Dreharbeiten zu der Serie sollten ursprünglich dieses Jahr beginnen (Stand Februar). Wegen der Corona-Pandemie könnte es jedoch sein, dass sich der Produktionsbeginn verzögert. Wann die Serie auf Disney+ startet, ist noch ungewiss.