Starttermine für die nächsten drei "Star Wars"-Filme stehen fest

Es ist zwar noch ein Weilchen hin, bis der nächste "Star Wars"-Film im Kino läuft, aber Disney macht schon jetzt Nägel mit Köpfen: Der Mäusekonzern hat nun die genauen Starttermine für die nächsten drei (!) Filme der Sternenkriegs-Saga bekannt gegeben.

Der Fan-Account "StarWarsStuff" teilt die frohe Botschaft mit den Fans und verweist im Tweet auf das Entertainment-Magazin The Wrap.

Alles geplant bis 2027

Demnach sehen die Starttermine für die nächsten drei "Star Wars"-Filme so aus: Am 22. Dezember 2023 kommt die erste der Fortsetzungen in die Kinos, dann folgt am 19. Dezember 2025 der nächste Film und schließlich erscheint der dritte neue "Star Wars" am 17. Dezember 2027.

Dass alle "Star Wars"-Filme um Weihnachten herum anlaufen, ist natürlich kein Zufall: Zum Jahresende klingeln die Kassen für familientaugliche Hollywood-Blockbuster besonders laut.

Wird Taika Waititis Film der erste?

Wir wissen ja, dass "Jojo Rabbit"-Regisseur Taika Waititi momentan fleißig am Skript zu einem neuen "Star Wars"-Film bastelt. Ob das bedeutet, dass sein Sternenmärchen als erster der neuen Filme in die Kinos kommt? Oder zieht Disney doch einen anderen Film von einem anderen Regisseur vor? Diesbezüglich halten Disney und Lucasfilm natürlich dicht.

Es ist momentan mächtig viel Bewegung in der weit, weit entfernten Galaxie. Rian Johnson, Autor und Regisseur des kontroversen "Die letzten Jedi", ist noch mit einer brandneuen Trilogie im Gespräch. Auch Marvel-Mastermind Kevin Feige bereitet hinter den Kulissen einen "Star Wars"-Film mit einem namhaften Schauspieler vor.